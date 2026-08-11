Araria News: म्यूटेशन व बासगीत पर्चा बनने में व्याप्त अनियमितता का छाया मुद्दा

Araria News: पलासी में पंचायत समिति की बैठक में पीएम आवास, मनरेगा, बाल विकास परियोजना, और अन्य विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। विधायक मुर्शीद आलम ने कार्य में सुधार लाने की हिदायत दी और कई मुद्दों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में कई विभागों के कर्मियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की गई।

Araria News: पलासी (ए.सं)। प्रखंड मुख्यालय स्थित सभा भवन में सोमवार को पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख चिंता देवी ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जोकीहाट विधायक मुर्शीद आलम मौजूद थे। बैठक में पीएम आवास, मनरेगा, अंचल,जनवितरण प्रणाली, बाल विकास परियोजना, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य,कृषि, बिजली, बीपीडीपी 26-27 योजना के चयन पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विधायक मुर्शीद आलम ने सभी कर्मियों को कार्य में सुधार लाने का शख्त हिदायत दी।

बैठक में चर्चा की गई योजनाएँ बैठक में सबसे पहले पीएम आवास पर चर्चा की गई। इस क्रम में मुखिया रागिब ने पंचायतों में दूसरी किश्त की राशि में अनियमितता का मुद्दा उठाया। बैठक में मनरेगा योजना की समीक्षा के क्रम में पलासी में मनरेगा योजना के तहत पीओ अख्तर आलम ने प्रखंड में आवंटित राशि की विस्तृत जानकारी तथा कार्य योजना की जानकारी दी। अंचल की समीक्षा के क्रम में उप प्रमुख ताहिर ने परिमार्जन का मुद्दा उठाया।

अनियमितताओं पर चर्चा मुखिया रागिब ने बासगीत पर्चा बनाने में भी अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। बैठक में बाल विकास परियोजना की समीक्षा के क्रम में टीएचआर राशि वितरण में अनियमितता बरतने की जानकारी पर विधायक मुर्शीद आलम ने टीचर की राशि वितरण में एकरूपता लाने का निर्देश सीडीपीओ को दिए। साथ ही साथ केंद्र का संचालन, केंद्र में मेनू चार्ट टांगने का मुद्दा उठाया। बैठक में मुखिया प्रभुचन्द विश्वास ने सर्प दंश से हुई बच्चे की मौत का मुद्दा उठाया। विधायक मुर्शीद आलम ने कृषि समन्वयक से दो दिनों के भीतर फसल क्षति तथा किसानों को पीएम श्री योजना के तहत मिलने वाली राशि के लाभुकों की सूची उप्लब्ध कराने का निर्देश दिए।

समस्या समाधान के प्रयास लो वोल्टेज की शिकायत पर पर जेई राजेश कुमार ने आश्वस्त किया कि बलुआ पावर ग्रिड से जुड़ते ही समस्या दूर हो जायेगी। बैठक में नलजल, ग्रामीण कार्य विभाग के जेई, अल्प संख्यक पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी आदि विभागों के पदाधिकारी के अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक में प्रमुख चिंता देवी, बीडीओ कुमार अनिकेत, सीओ अंशु कुमार सिंह, बीपीआरओ अखिलेश कुमार, प्रभारी चिकित्सक जहांगीर आलम, पीओ मोहम्मद अख्तर आलम, एमओ कुमोद सिंह, सीडीपीओ सदानंद दास, आरओ विदिशा सिंह, प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष रूबी शोएब, मुखिया मोहम्मद रागिब, मुखिया वीरेंद्र पासवान, राम प्रसाद चौधरी, राम कृपाल विश्वास,मुखिया मुसर्रत जहां, मुखिया कृपानंद सिंह सरदार, प्रभुचन्द विश्वास, मुखिया प्रतिनिधि पंकज मंडल, नासिर आलम, समद अली,मोहम्मद नासिर, पंसस सिबतेंन, पंसस अरुण, बसंत झा, अरुण विश्वास, अशोक चौधरी आदि मौजूद हैं।