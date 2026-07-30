Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Araria News: जोगबनी में निकला गया खाटू श्याम निशान यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
Follow us on Google News
share

Araria News: जोगबनी,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि श्री श्याम परिवार ट्रस्ट की ओर से निशान यात्रा निकाली गई, यात्रा का जगह पर स्वागत किया गया

Araria News: जोगबनी में निकला गया खाटू श्याम निशान यात्रा

Araria News: जोगबनी,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि श्री श्याम परिवार ट्रस्ट की ओर से निशान यात्रा निकाली गई। यह यात्रा नगर परिक्रमा कर श्री श्याम मंदिर जोगबनी में जाकर पूर्ण हुई। इस निशान यात्रा में सैकड़ो की संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर बाबा का जयकारा लगाते हुए सूरजगढ़ के निशान के साथ ढोल नगाड़ों की धुन में नाचते गाते नजर आए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु विवेक अग्रवाल ,पंकज अग्रवाल , दीपक अग्रवाल ,शंकर अग्रवाल, रवि खंडेलवाल ,नीरज भगत , संजय बांठिया ,नीरज गुप्ता ,बजरंग बंसल, विकास गोयल , किशन केडिया, किशन अग्रवाल , राजेश केडिया राजनंदन यादव, इत्यादि एवं महिलाओं में मीनू अग्रवाल ,खुशबू अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल , रंजिता केडिया, गरिमा सिंह , दिव्यांशी सिंह आदि सक्रिय थे।

ये भी पढ़ें:Araria News: जोगबनी में निकला गया खाटू श्याम निशान यात्रा

इसमें स्थानीय व्यवसायी मुन्ना अग्रवाल के परिवार का सहयोग, हजारीमल जी के सानिध्य व ट्रस्ट के अध्यक्ष गोविंद जी सिंघानिया का मार्गदर्शन रहा। श्याम परिवार ट्रस्ट के सचिव राजकुमार बिहानी ने बताया कि सूरजगढ़ निशान की महिमा अपरंपार है , खाटू में बाबा के मंदिर के शिखर पर सूरजगढ़ का ही निशान लगाया जाता है , आज जोगबनी मंदिर में भी पहले वर्ष में दो बार बाबा को सूरजगढ़ का निशान अर्पण किया गया है ये अत्यंत ही हर्ष का विषय है ।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Araria News Araria Latest News Jogbani

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।