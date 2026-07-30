Araria News: जोगबनी में निकला गया खाटू श्याम निशान यात्रा
Araria News: जोगबनी,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि श्री श्याम परिवार ट्रस्ट की ओर से निशान यात्रा निकाली गई, यात्रा का जगह पर स्वागत किया गया
Araria News: जोगबनी,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि श्री श्याम परिवार ट्रस्ट की ओर से निशान यात्रा निकाली गई। यह यात्रा नगर परिक्रमा कर श्री श्याम मंदिर जोगबनी में जाकर पूर्ण हुई। इस निशान यात्रा में सैकड़ो की संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर बाबा का जयकारा लगाते हुए सूरजगढ़ के निशान के साथ ढोल नगाड़ों की धुन में नाचते गाते नजर आए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु विवेक अग्रवाल ,पंकज अग्रवाल , दीपक अग्रवाल ,शंकर अग्रवाल, रवि खंडेलवाल ,नीरज भगत , संजय बांठिया ,नीरज गुप्ता ,बजरंग बंसल, विकास गोयल , किशन केडिया, किशन अग्रवाल , राजेश केडिया राजनंदन यादव, इत्यादि एवं महिलाओं में मीनू अग्रवाल ,खुशबू अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल , रंजिता केडिया, गरिमा सिंह , दिव्यांशी सिंह आदि सक्रिय थे।
इसमें स्थानीय व्यवसायी मुन्ना अग्रवाल के परिवार का सहयोग, हजारीमल जी के सानिध्य व ट्रस्ट के अध्यक्ष गोविंद जी सिंघानिया का मार्गदर्शन रहा। श्याम परिवार ट्रस्ट के सचिव राजकुमार बिहानी ने बताया कि सूरजगढ़ निशान की महिमा अपरंपार है , खाटू में बाबा के मंदिर के शिखर पर सूरजगढ़ का ही निशान लगाया जाता है , आज जोगबनी मंदिर में भी पहले वर्ष में दो बार बाबा को सूरजगढ़ का निशान अर्पण किया गया है ये अत्यंत ही हर्ष का विषय है ।
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