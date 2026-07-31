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Araria News: दिव्य ज्योति शिव साईं मंदिर में देर रात उमड़े श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: अररिया में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दिव्य ज्योति शिव साईं मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। मंदिर परिसर में जगह नहीं थी। पूजा कमेटी के अध्यक्ष विशाल भरत ने बताया कि यह जिले का पहला साईं मंदिर है, जहां इस प्रकार का भव्य आयोजन हुआ।

Araria News: दिव्य ज्योति शिव साईं मंदिर में देर रात उमड़े श्रद्धालु

Araria News: अररिया, वरीय संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बुधवार की देर रात शहर के दिव्य ज्योति शिव साईं मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर में पैर रखने तक की जगह हनीं थी। साईं मंदिर पूजा कमेटी के अध्यक्ष विशाल भरत ने बताया कि यह जिले का पहला साईं मंदिर है जहां इतना भव्य आयोजन हुआ। इस धार्मिक आयोजन के सफल आयोजन को लेकर पूजा कमिटी के सदस्य अनुज भारत, स्वपनिल, रिया, प्रताप पण्डितजी, सरोज शर्मा, अश्वनी (सोनल) , आरोही , आरभ, अथर्व एवं अद्वैत आदि सक्रिय रहे।

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