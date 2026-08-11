Araria News: हर-हर महादेव से गूंजा शिवालय, शिवालयों में हुआ रूद्राभिषेक

Araria News: अररिया, सावन की दूसरी सोमवारी पर जिले के विभिन्न शिवस्थलों में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ जलाभिषेक कर सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था के तहत मंदिरों में भीड़ का नियंत्रित किया गया। ऐतिहासिक मंदिरों में जलाभिषेक किए गए और रूद्राभिषेक का आयोजन हुआ।

Araria News: अररिया, निज प्रतिनिधि सावन की दूसरी सोमवारी पर जिले के विभिन्न शिवस्थलों में पूजन को ले शिवभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बोल बम व हर-हर महादेव के जयकारे से मंदिर परिसर गुंजायमान होता रहा। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ जलाभिषेक कर सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। ऐतिहासिक सुन्दरनाथ धाम सुंदरी, मदनपुर स्थित मदनेश्वर धाम व बसेटी शिव मंदिर में सुबह से ही शिवभक्तों की कतारें लगी रही। दूसरी सोमवारी को लेकर शिवालयों में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। मंदिर के वोलेंटियर भी सक्रिय रहे। शहर के बाबा खड़गेश्वरनाथ शिव मंदिर, बस स्टैंड शिव मंदिर, पीडब्ल्यूडी शिव मंदिर, माता स्थान शिव मंदिर, ठाकुरबाड़ी स्थित शिवालय, जलेश्वर नाथ शिव मंदिर, खरैया बस्ती शिव मंदिर में सोमवारी पर पूजा अर्चना के लिये शिव भक्तों भी खासी भीड़ दिखी। मंदिरों में बेल पत्र व गंगा जल भगवान शिव पर चढ़ाया गया। भगवान भोलेनाथ की पूजा दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूब, श्रीफल आदि से करने के बाद भक्तों ने भगवान शंकर से मनोकामनाएं उनकी सवारी नंदी के जरिये मांगी। जिले के फूलसारा निवासी व प्रसिद्ध पंडित बालकृष्ण झा ने बताया कि सावन का सावन माह का खास महत्व है। सावन में भगवान शिव का पूजा-अर्चना करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। सावन के दूसरे सोमवारी के मौके पर कई शिव मंदिरों में रूद्राभिषेक भी किया गया। सुबह से ही मंदिरों के आसपास भीड़ लगी थी, जिसे नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से पुलिस बल भी मौजूद थे। इसके अतिरिक्त मंदिर प्रबंधनों ने भी अपनी ओर से सुरक्षा व्यवस्था की थी। शिवालय के पंडितों के अनुसार चारों सोमवार बहुत ही खास होने के कारण भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पहली सोमवारी को काफी अच्छी भीड़ थी जिन्होंने पूरे संयम के साथ जलार्पण किया.

ऐतिहासिक सुन्दरनाथ धाम में 50 हजार श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि

कुर्साकांटा प्रखंड के ऐतिहासिक मंदिर सुंदर नाथ धाम सुंदरी में सावन के दूसरी सोमवारी को जलाभिषेक, दर्शन और पूजन को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अहले सुबह से ही अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल सहित नेपाल से काफी संख्या में शिव भक्त मंदिर परिसर में जुटने लगे थे। श्रद्धालु नल से जल भरकर गर्भगृह में शिवलिंग पर फूल, जल, बेलपत्र, भांग, धतूर आदि का जलाभिषेक किया। इस दौरान श्रद्धालु ओम नम: शिवाय, हर हर महादेव, बोल बम आदि जयकारे से मंदिर परिसर गुंजायमान होता रहा। इसके बाद श्रद्धालु पार्वती मंदिर, बसहा मंदिर सहित विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर सुख, समृद्धि और शांति की कामना किए। मंदिर के पुजारी सिंहेश्वर गिरी ने बताया कि सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से ही महादेव खुश हो जाते हैं और भगवान शिव भक्त की हर मनोकामना पूरा करते हैं। मंदिर कमिटी के सदस्य एच के सिंह ने बताया कि 50 हजार श्रद्धालु ने जलाभिषेक किया हे। वहीं विधि व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सहित मंदिर कमिटी के सदस्य लगातार सक्रिय दिखे। मौके पर प्रणव गुप्ता, मनोज भगत, रामदेव सरदार, श्याम राम, नवीन भगत, गुड्डू साह, भानु सिंह, छोटू सह आदि मंदिर कमिटी के सदस्य सक्रिय दिखे.

सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब फारबिसगंज, एक संवाददाता।

सावन माह की दूसरी सोमवारी को फारबिसगंज शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अहले सुबह से ही श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। इस दौरान शहर के अति प्राचीन बड़ा शिवालय सहित विभिन्न शिव मंदिरों में पूरे दिन भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र हर-हर महादेव, ओम नम: शिवाय और बोलबम के जयघोष से गूंजता रहा।

श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र, भांग, धतूरा, पुष्प और आक आदि अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मंदिरों में महिलाओं की संख्या भी काफी अधिक रही। सुबह से शुरू हुआ श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा।

शहर के अति प्राचीन बड़ा शिवालय में भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ मंदिर परिसर में स्थापित अन्य देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की और जलाभिषेक किया। सोमवारी को लेकर मंदिर परिसर में विशेष चहल-पहल देखने को मिली।

इधर, ग्रामीण क्षेत्रों के रामपुर, हरिपुर, परवाहा, सिमराहा, पिपरा, कुशमाहा, मझुआ, रमै, अम्हारा, खवासपुर, बधुवा, मटियारी, भट्टाबाड़ी, सहवाजपुर सहित आसपास के गांवों के शिवालयों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया।

बड़ा शिवालय के मुख्य द्वार के समीप सोमवारी को लेकर अस्थायी दुकानें भी सजाई गई थीं। यहां श्रद्धालुओं ने पूजा-पाठ की सामग्री, फूल, बेलपत्र सहित अन्य सामानों की खरीदारी की और भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया।

बड़ा शिवालय के पुजारी गोपी रमण झा ने बताया कि सावन माह के दौरान मंदिर परिसर में अष्टजाम सह संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं।

वहीं, मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी स्थित शिव मंदिर के पुजारी पंडित अंगद दुबे और अभिषेक दुबे ने बताया कि सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा रुद्राभिषेक किया गया। पूरे दिन मंदिर में भक्तों की आवाजाही बनी रही और माहौल पूरी तरह भक्तिमय रहा।

कांवर यात्रा: नागेश्वर महादेव मंदिर से शहर में निकली भव्य कांवर यात्रा

फारबिसगंज,एक संवाददाता।

सावन माह की दूसरी सोमवारी के अवसर पर शहर के वार्ड संख्या 8 स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर से भक्तों ने भव्य कांवर यात्रा निकाली गई। श्रद्धा,भक्ति और उत्साह से परिपूर्ण इस यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, जिसमें महिलाएं की संख्या पुरुष श्रद्धालुओं से ज्यादा थी। कांवरियों ने स्थानीय अस्पताल रोड़ स्थित डॉ. अलख निरंजन के पोखर से पवित्र जल भरकर पहले बड़ा शिवालय महादेव मंदिर पहुंचे, जहां विधिवत जल अर्पण किया गया। इसके बाद यात्रा पुन: नागेश्वर महादेव मंदिर लौटकर, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक कर क्षेत्र की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की गई।

यात्रा के दौरान पूरा वातावरण 'बोल बम', 'हर-हर महादेव' और शिव भजनों से गूंज उठा। डीजे की भक्तिमय धुनों पर श्रद्धालु झूमते हुए आगे बढ़ते रहे। जगह-जगह स्थानीय लोगों ने कांवरियों का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद नंदन ठाकुर,संतोष पासवान, पवन लड्ढा, सुनील रजक,सुजीत राय, रमन पोत्तार, राजू रजक,प्रेम प्रकाश सिंह,विकास पोद्दार, किशन पोद्दार, सपना राय, उषा देवी सोमानी,बेबी देवी,ज्योति कुमारी,संगीता देवी,मुन्नी देवी,कल्पना देवी,राधा कुमारी,कंचन शर्मा,मंजू देवी,नीलम देवी,लीला देवी,पिंकी देवी,मीरा देवी,अंजू देवी,नंदिनी,छोटू,काजल,कोमल सहित सैकड़ो की संख्या में शिवभक्त श्रद्धालु उपस्थित थे।

सावन महोत्सव: पलासी में सावन महोत्सव पर महाअष्टयाम सह संकीर्तन शुरू

पलासी (ए.सं)। प्रखंड मुख्यालय स्थित काली मंदिर परिसर में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव सावन माह के चतुर्थ सोमवारी तक चलेगा। जिस में कई प्रकार का कार्यक्रम आयोजित की जा रही हैं। शनिवार से शिव मंदिर परिसर में 24 घंटे का मानस पाठ का आयोजन किया गया। रविवार की संध्या से हर हर भोले हर हर शिव 36 घंटे का अष्टयाम सह संकीर्तन की शुरुआत हुई। अष्टयाम कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व आपदा मंत्री सह सिकटी विधायक विजय कुमार मंडल, युवा नेता सह पूर्व विधायक प्रत्याशी रंजीत आलम ने विधिवत फीता काट कर किया। इस अवसर पर पूर्व प्रमुख सह काली मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सदानंद यादव, मुखिया राम कृपाल विश्वास, राम प्रसाद चौधरी, प्रभुचन्द विश्वास, आदिल रजा, मुखिया प्रतिनिधि पंकज मंडल, पंकज विश्वास, प्रिंस विक्टर, जीप सदस्य अमर सिंह, विश्वजीत शाही, बिहारी ठाकुर, रामानंद साह, दुकानदार संघ के अध्यक्ष चुन्ना, विनोद साह, रूपेश कुमार, संजय कुमार मांझी, गणेश भगत, सुनील भगत, शंकर भगत, मिथुन भगत, गौतम भगत, आमोद झा, आदि मौजूद थे। काली मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सदानंद यादव ने बताया कि सावन महोत्सव कार्यक्रम 24 अगस्त को महा आरती व भजन कीर्तन के बाद रात्रि सम्पन्न होगा। इस से पूर्व 11 अगस्त को 36 घंटे का अष्टयाम समापन के बाद भव्य कावड़ यात्रा पलासी काली मंदिर से मदनपुर शिव मंदिर तक निकाली जायेगी।

सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु पलासी (ए.सं)। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में सावन का दूसरी सोमवारी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इन शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। इस क्रम में पलासी, बेलवाड़ी, बरदबट्टा, सोहंदर, कलियागंज, धर्मगंज आदि शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिये श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। सुबह से ही लेकर विभिन्न शिवालय में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पलासी शिवालय में स्थानीय प्रमुख प्रतिनिधि सदानंद यादव, गणेश भगत, संजय मांझी आदि ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया।

सावन महोत्सव के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगा लायंस फेमिना

फारबिसगंज, एक संवाददाता।

सावन महोत्सव एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर फारबिसगंज लायंस नेत्रालय परिसर में लायंस फेमिना की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संस्था की अध्यक्ष डॉ. नेहा राज ने की। बैठक में आगामी सावन महोत्सव को भव्य एवं आकर्षक रूप से आयोजित करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में फारबिसगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 19 में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। बढ़ते प्रदूषण और लगातार कम होते हरित क्षेत्र को देखते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाना और उनकी नियमित देखभाल करना समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है।

इस मौके पर वार्ड पार्षद सह भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष चांदनी सिंह ने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण बेहद जरूरी है। केवल पौधे लगा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से ही पर्यावरण संरक्षण के अभियान को सफल बनाया जा सकता है।

लायंस फेमिना की अध्यक्ष डॉ. नेहा राज ने कहा कि सावन का महीना आस्था, हरियाली और प्रकृति से गहरे जुड़ा हुआ है। ऐसे में सावन महोत्सव को धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना समाज के लिए सकारात्मक संदेश होगा। संस्था सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में लगातार सक्रिय रही है। महोत्सव के माध्यम से महिलाओं को एकजुट करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

बैठक में नप की पूर्व मुख्य पार्षद गुंजन सिंह, भाजपा नेत्री नम्रता सिंह, भारती सिंह, रूचि अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, डॉ. एकता, रागनी सिंह सहित लायंस फेमिना की बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद थीं।

सावन माह की दूसरी सोमवारी पर रेलवे शिवालय में गूंजा हर-हर महादेव

जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि

सावन मास की दूसरी सोमवारी के अवसर पर सोमवार को नगर परिषद जोगबनी स्थित रेलवे शिवालय में श्रद्धा और भक्ति का माहौल रहा। इस अवसर पर पूर्व मुख्य पार्षद अनिता देवी ने ाति, पूर्व वार्ड पार्षद सह समाजसेवी राजू राय के साथ बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर विधिवत पूजा-अर्चना की। उन्होंने भगवान शिव से नगरवासियों के सुख, शांति, समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर सुबह से ही रेलवे शिवालय में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गुंजायमान रहा। बड़ी संख्या में महिला-पुरुष शिवभक्तों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की।

मंदिर के मुख्य पुजारी पवन झा ने बताया कि सावन मास की सोमवारी का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से भक्तों को विशेष आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होता है। रेलवे शिवालय में प्रत्येक वर्ष सावन माह के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं।