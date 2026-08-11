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Araria News: नशा का सेवन नहीं करने का स्कूली छात्र-छात्राओं ने लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: अररिया के आदर्श मध्य विद्यालय ककुड़वा में प्रधानाचार्य जुनून मिश्री और राजयोगिनी उर्मिला बहन ने नशा मुक्ति का महा अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य नशे की रोकथाम और युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। सभी बच्चों ने नशा मुक्त रहने की शपथ ली।

Araria News: नशा का सेवन नहीं करने का स्कूली छात्र-छात्राओं ने लिया संकल्प

Araria News: अररिया, एक संवाददाता अररिया नगर परिषद क्षेत्र स्थित आदर्श मध्य विद्यालय ककुड़वा में प्रधानाचार्य जुनून मिश्री व ब्रह्माकुमारी संस्था के जिला राजयोगिनी उर्मिला बहन ने नेतृत्व में नशा मुक्ति का महा अभियान के तहत बच्चों को नशा के प्रति जागरूक किया गया। मौके उर्मिला बहन ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य नशा के रोकथाम को सशक्त बनाना तथा युवाओं और समाज को सकारात्मक एवं स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इसके बाद उन्होंने सभी को नशा मुक्त रहने का शपथ दिलवाई। प्रधानाचार्य जुनून मिश्री ने कहा कि आपका आना और हमारे 300 बच्चों को नशा मुक्ति का ज्ञान देना सभी बच्चों के लिए प्रेरणादायक रहा।

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प्रधानमंत्री का यह मिशन भारत के सशक्त बनाने में बड़ा मदद करेगा इस मौके पर बीके नेहा बहन संजय गुप्ता स्कूल के शिक्षक शोएब नासिर महमूद तौसीफ रिज़वी बीबी नुरैन रूबी नाज तलत सुल्ताना का भी सराहनीय योगदान रहा।

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