Araria News: दहेज मांगने और ससुराल नहीं ले जाने के मामले में चार पर प्राथमिकी
Araria News: कुर्साकांटा में रुसी खातून ने अपने पति मो अबेस के खिलाफ दहेज न देने और शादी के बाद घर न ले जाने का मामला दर्ज कराया है। दोनों के बीच दो साल का प्रेम संबंध रहा, जिसके बाद पांच महीने पहले शादी हुई। लेकिन अब पति उसे अपना घर नहीं ले जा रहा है, जिसके चलते मामला पुलिस तक पहुंचा।
Araria News: कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के कमलदाहा वार्ड संख्या 6 में पहले प्रेम, फिर काफी मशक्त के बाद शादी और दहेज नहीं देने के कारण शादी के पांच माह बाद पत्नी को घर नहीं ले जाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर लड़की ने अपने पति सहित चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता रुसी खातून पिता मो मुख्तार ने बताया कि गांव के ही वार्ड संख्या 8 निवासी मो अबेस पिता स्व सुफियान लागभग दो वर्ष से मुझसे प्रेम करता आ रहा था। वह हमेशा कहता था कि कुछ भी हो जाए तुमसे ही शादी करेंगे।
लेकिन इस बीत शादी को लेकर कई उतार चढ़ाव हुआ। लेकिन अंतत: पांच माह बाद मेरा उनसे शादी हो गयी। शादी में उनके माता पिता एक बाइक, कपड़ा बर्तन, फर्नीचर सहित तीन लाख से अधिक सामान उपहार में दिया। शादी के पांच माह बीत गये लेकिन अब तक अबेस मुझे अपना घर नहीं ले गया है। कई बार कहा लेकिन हर बार कोई नहीं कोई बहाना बना कर टाल दिया। एक दिन मैंने कहा कि मुझे अपना घर ले चलो तो उसने कहा कि जब जक मेरी मां और भाई नहीं चाहेगा तुम मेरे यहां नहीं जा सकती हो। जब मैं तंग आ गई तो 27 जुलाई को जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीणों के द्वारा पंचायती रखा गया। लेकिन बुलाने के बाद भी कोई भी पंचायत में नहीं आया। मो अबेस, मो हसरुण, मो असहाब व मो एजाज कहता है कि अपने मां बाप से और तीन लाख रुपया मांगों तब तुमको रखने पर विचार किया जाएगा, नहीं तो सारा जीवन मैके में ही रहना होगा। इधर थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है।
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