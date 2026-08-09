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Araria News: फारबिसगंज अंचल में बड़े पैमाने पर राजस्व कर्मचारियों का तबादला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: फारबिसगंज, एक संवाददाता। फारबिसगंज अंचल में राजस्व कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने

Araria News: फारबिसगंज अंचल में बड़े पैमाने पर राजस्व कर्मचारियों का तबादला

Araria News: फारबिसगंज, एक संवाददाता। फारबिसगंज अंचल में राजस्व कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापना की गई है। अंचल प्रशासन की ओर से नवपदस्थापित राजस्व कर्मचारियों को विभिन्न पंचायतों एवं क्षेत्रों का हल्का आवंटित कर दिया गया है।

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राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति

अंचल पदाधिकारी पंकज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी नवपदस्थापित राजस्व कर्मचारियों को उनके कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उन्होंने बताया कि हल्का आवंटन के बाद संबंधित कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्र में राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन करेंगे।

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हल्का आवंटन की जानकारी

जारी हल्का आवंटन के अनुसार नौशाद आलम को खवासपुर, रमई, हलहलिया एवं तिरसकुंड पंचायत की जिम्मेदारी दी गई है। सुशांत कुमार दास को भागकोहलिया एवं पिपरा, जबकि पंकज कुमार को परवाहा, अड़राहा एवं मुसहरी पंचायत का राजस्व कार्य सौंपा गया है।

अधिकारी एवं पंचायत आवंटन

इसी प्रकार अखिलेश कुमार को डोरिया सोनापुर एवं बोकड़ा, विकास मंडल को औराही पूरब, औराही पश्चिम एवं पुरवारी झिरुवा तथा चन्देश्वरी प्रसाद सुमन को हरिपुर, सहवाजपुर एवं ढोलबज्जा का हल्का आवंटित किया गया है।

राज रंजन भास्कर को नगर परिषद फारबिसगंज, मटियारी, किरकिचिया एवं पोठिया क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। इंद्र मोहन शर्मा को अम्हारा एवं खैरखां, जबकि कमरूल होदा को जोगबनी नगर परिषद एवं बथनाहा क्षेत्र का राजस्व कार्य सौंपा गया है।

वहीं चन्द्रेश्वरी पासवान को मिर्जापुर एवं पछियारी झिरुवा, कौशलेंद्र कुमार को सैफगंज, जैकी प्रसाद मंडल को रामपुर उत्तर एवं रामपुर दक्षिण तथा रितेश कुमार को कुशमाहा एवं रहिकपुर ठेलामोहन पंचायत की जिम्मेदारी दी गई है।

कार्यभार संभालने की निर्देश

इसके अलावा राज रंजन भास्कर को अंचल निरीक्षक का प्रभार भी सौंपा गया है। अंचल प्रशासन की ओर से सभी नवपदस्थापित राजस्व कर्मचारियों को अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में कार्यभार संभालकर राजस्व संबंधी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बड़े पैमाने पर हुए इस स्थानांतरण एवं हल्का आवंटन के बाद संबंधित पंचायतों में राजस्व कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे दाखिल-खारिज, भूमि संबंधी कार्यों एवं अन्य राजस्व मामलों के निष्पादन में भी सुविधा मिलने की संभावना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फारबिसगंज अंचल में राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण कब किया गया?
फारबिसगंज अंचल में राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण हाल ही में किया गया है।
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