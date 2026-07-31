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Araria News: कुआड़ी बाजार में सड़क के दोनों ओर पानी निकासी के लिए बने नाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: कुर्साकांटा के कुआड़ी बाजार में बारिश के कारण पानी जमा होने से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूर्व मुखिया फुलचंद्र पासवान ने 78 वर्षों बाद भी पानी निकासी की व्यवस्था न होने पर आक्रोश व्यक्त किया। लोगों ने कई बार प्रदर्शन किए हैं और डीएम से नाला निर्माण की मांग की है।

Araria News: कुआड़ी बाजार में सड़क के दोनों ओर पानी निकासी के लिए बने नाला

Araria News: कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि कुआड़ी बाजार में सड़क के दोनों ओर नाला नहीं रहने से थोड़ी सी बारिश में सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। इससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पूर्व मुखिया फुलचंद पासवान ने बताया कि आजादी के 78 वर्ष बाद भी कुआड़ी बाजार में पानी निकासी की मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो सकी है। इस कारण थोड़ी सी बारिश में सड़क पर पानी लगा रहता है। पानी निकासी को लेकर कुआड़ी बाजार के लोगों ने कई बार सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पदाधिकारी के द्वारा अश्वासन भी मिला, लेकिन अश्वासन को अब तक अमलीजमा नहीं पहनाया जा सका है।

पूर्व मुखिया ने डीएम से कुआड़ी बाजार में सड़क के दोनों ओर पानी निकासी के लिए नाला निर्माण की मांग की है।

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