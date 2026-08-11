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Araria News: छापेमारी में घर से 11 किलो गांजा बरामद, कारोबारी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: कुर्साकांटा पुलिस ने रविवार रात कपड़फोड़ा वार्ड 6 में छापेमारी कर 11 किलो गांजा जब्त किया और एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर मो जब्बार पर आरोप है कि वह गांजा तस्करी कर रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

Araria News: छापेमारी में घर से 11 किलो गांजा बरामद, कारोबारी गिरफ्तार

Araria News: कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि कुर्साकांटा पुलिस ने रविवार की रात्रि कपड़फोड़ा वार्ड संख्या 6 स्थित एक घर में छापेमारी कर तस्करी के लिए रखे 11 किलो गांजा जब्त किया है। इसके साथ ही एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि शंकरपुर पंचायत के कपड़फोड़ा वार्ड संख्या 6 निवासी मो जब्बार पिता मो सकीम गांजा तस्करी का काम कर रहा है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई को लेकर सकीम के घर पर पहुंचा तो पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा, पुलिस बल के सहयोग से उस व्यक्ति को पकड़ कर घर की तलाशी लेने पर 11 किलो गांजा बरामद किया गया।

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इसके साथ ही एक वीवो कंपनी की मोबाइल भी जब्त किया। गिफ्तार गांजा कारोबारी मो जब्बार पिता मो सकीम बताया जाता है। थानेदार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर गांजा कारोबारी को न्यायिक हिरासत में अररिया भेज दिया गया है।

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