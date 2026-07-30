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Araria News: हल्की बारिश, धूप व छांव के बीच दिन भर होती रही आंख मिचौनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: अररिया जिले में गुरुवार को शुरू हुई बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दी, लेकिन जलजमाव और कीचड़ ने लोगों को परेशान किया। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री दर्ज किया गया। बारिश ने धान की फसल को लाभ पहुँचाया, लेकिन जलजमाव की समस्या स्थायी बन चुकी है।

Araria News: हल्की बारिश, धूप व छांव के बीच दिन भर होती रही आंख मिचौनी

Araria News: अररिया, वरीय संवाददाता गुरुवार की सुबह से जिला मुख्यालय सहित जिले के कुछ इलाकों में दिन भर रूक-रूककर बारिश होती रही। कभी बंूदाबांदी तो कभी हल्की। इस दौरान धूप व छांव के बीच भी आंख-मिचौनी चलता रहा। बीच-बीच में आसमान में बादल मंडराते रहे। इससे जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली वहीं जलजमाव व कीचड़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रात में फिर बारिश हो सकती है। गुरूवार को को जिले का अधिकतम तापमान 32 डिसे व न्यूनतम 27 डिसे दर्ज किया गया। शुक्रवार को भी कमोवश यही होने की उम्मीद है। जिले में हुई बारिश से धान के बिचड़ा को फायदा हुआ है।

धान रोपनी में तेजी आ गई है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो बारिश से खरीफ फसलों को काफी फायदा हुआ। एक तरह से यह उनके लिए संजीवनी का काम किया। धान के बिचड़े भी हरे-भरे हो गये। गुरुवार की सुबह रूक-रूककर हुई बारिश के कारण शहर के निचले मुहल्ले में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी। कई मुहल्लों में कीचड़ ने साम्राज्य जमा लिया है। इसके कारण आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। बसे खराब स्थिति आश्रम रोड व हनुमंत नगर, गायत्री मोहल्ला, शास्त्री नगर, आदर्श नगर की है। कमोवेश इसी तरह की स्थित जयप्रकाश नगर, आजाद नगर, इस्लामनगर, शिवपुरी मोहल्ला आदि की भी है। सच कहें तो शहर में जलजमाव स्थायी समस्या बन चुकी है। समस्या का निदान नहीं होने से वार्ड के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। हालांकि नप प्रशासन मशीन के सहारे जल जमाव की समस्या दूर कर देती है लेकिन स्थायी रूप से ये समस्याएं अब भी बरकरार है।

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