Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Araria News: ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की पहल तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
Follow us on Google News
share

Araria News: कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र के गांवों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और

Araria News: ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की पहल तेज

Araria News: कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र के गांवों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए दुग्ध केन्द्र बनाए जा रहे हैं। यह पहल ग्रामीण अजीविका और किसानों की आय मजबूत करने के लिए की जा रही है। इसके तहत गांवों में डेयरी को-ऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जाएगा। बीडीओ डॉ नयना पॉल ने बताया कि सरकार का लक्ष्य डेयरी के जरिये भारत-नेपाल सीमा के गांवों को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करना है। इसके लिए किसान के पास कम से कम एक गाय या भैंस होना जरुरी है।

ये भी पढ़ें:अररिया: गांव में बनेगी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, रोजगार के मिलेंगे अवसर

ज्यादा से ज्यादा किसान सोसाइटी से जुड़ सकते हैं। प्रत्येक गांव में एक दुग्ध संग्रहण केन्द्र बनाया जाएगा। किसानों को उनके दूध का मूल्य दूध में फैट या एसएनएफ अर्थात सॉलिड नट फैट के आधार पर निर्धारित होगा। मूल्य का भूगतान प्रति दस दिनों में उनके बैंक खाते में होगा। विभाग के द्वारा किसानों के पशुओं का बीमा कराया जाएगा। पचास हजार कीमत के पशु पर प्रति वर्ष मात्र 288.75 रुपये प्रीमियम लगेगा। इसके साथ ही किसानों को केसीसी ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें:अररिया : गांव में बनेगी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, रोजगार के मिलंगे अवसर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Araria News Araria Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।