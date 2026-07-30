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Araria News: कुर्साकांटा हटिया से बाइक की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: कुर्साकांटा में बाइक चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हाल ही में, चंदन कुमार यादव की लाल सुपर सप्लैंडर बाइक कुर्साकांटा हटिया से चोरी हो गई। चंदन ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट दी है। घटना के बाद उन्होंने काफी खोजबीन की, लेकिन बाइक नहीं मिली।

Araria News: कुर्साकांटा हटिया से बाइक की चोरी

Araria News: कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि प्रखंड क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना में वृद्धि हुई है। इस क्रम में मंगलवार की शाम कुर्साकांटा हटिया से एक बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर पीड़ित बाइक मालिक हत्ता चौक वार्ड संख्या नौ निवासी चंदन कुमार यादव पिता जगदीश यादव ने कुर्साकांटा थाना में आवेदन दिया है। पीड़ित बाइक मालिक चंदन ने बताया कि लाल रंग की सुपर सप्लैंडर बाइक से कुर्साकांटा हटिया सब्जी लेने गया था। गुदाम के निकट बाइक लगा कर हटिया सब्जी खरीदने चला गया। कुछ देर बाद बाइक के निकट पहुंचा तो देखा बाइक गायब था।

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काफी खोजबीन किया, लेकिन नहीं मिला।

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