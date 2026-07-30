Araria News: फारबिसगंज केमिस्ट्स एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पटना में सम्मान
Araria News: फारबिसगंज केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन (एफसीडीए) के निर्वाचित पदाधिकारियों का हाल ही में सम्मान किया गया। बिहार केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन (बीसीडीए) द्वारा आयोजित समारोह में प्रमुख पदाधिकारियों ने संगठन की मजबूती और दवा व्यवसायियों के हितों के लिए सहयोग का आह्वान किया।
Araria News: फारबिसगंज, एक संवाददाता। फारबिसगंज केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन (एफसीडीए) के सत्र 2026-29 के लिए हाल ही में निर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान बिहार केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन (बीसीडीए) की ओर से पटना में आयोजित समारोह में किया गया। इस दौरान प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों ने नवगठित टीम को बधाई देते हुए संगठन की मजबूती और दवा व्यवसायियों के हितों की रक्षा के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया।
सम्मान समारोह का आयोजन
समारोह में बीसीडीए के अध्यक्ष परसन कुमार सिंह और महासचिव प्रभाकर कुमार ने एफसीडीए के अध्यक्ष अवधेश कुमार साह, सचिव मनोज कुमार भारती, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता, संगठन सचिव मणिशंकर प्रसाद, उपाध्यक्ष मनोज मेहता तथा संयुक्त सचिव गणेश यादव को माला पहनाकर एवं स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बिहार के सभी 38 जिला संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। फारबिसगंज इकाई की ओर से संरक्षक विनोद सरावगी, मुख्य चुनाव पदाधिकारी संदीप डाबड़ीवाला, राकेश रोशन, मो. इम्तियाज, मुकेश जायसवाल और गोपाल कृष्ण सहित अन्य सदस्य शामिल हुए।
अवधेश कुमार साह का आभार
सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए एफसीडीए अध्यक्ष अवधेश कुमार साह और सचिव मनोज कुमार भारती ने सभी केमिस्टों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संगठन के प्रति मिली जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ निर्वहन किया जाएगा तथा दवा व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्य चुनाव पदाधिकारी संदीप डाबड़ीवाला ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया बीसीडीए के दिशा-निर्देशों और संगठन के संविधान के अनुरूप पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई। उन्होंने बताया कि मतगणना के बाद उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में संबंधित सदस्यों द्वारा खेद व्यक्त किए जाने के बाद प्रदेश पदाधिकारियों के हस्तक्षेप से विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया। इसके साथ ही चुनाव के बाद उत्पन्न आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी समाप्त हो गया।
संरक्षक की स्थिति पर चर्चा
बैठक के दौरान संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा हुई। गोपाल कृष्ण ने विनोद सरावगी के सक्रिय दवा व्यवसाय में नहीं रहने के बावजूद पिछले 15 वर्षों से संरक्षक बनाए जाने का मुद्दा उठाया। इस पर बीसीडीए अध्यक्ष परसन कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि संगठन के ऐसे वरिष्ठ सदस्य, जिन्होंने संगठन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जिनकी निष्ठा बनी हुई है, उन्हें संरक्षक या विशेष सदस्य बनाया जा सकता है। हालांकि, उन्हें कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
फारबिसगंज इकाई की पहचान
बीसीडीए के महासचिव प्रभाकर कुमार ने कहा कि प्रदेश संगठन में फारबिसगंज इकाई की अलग पहचान है। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ-साथ दवा व्यवसायियों की वर्तमान समस्याओं और उनके समाधान पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
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