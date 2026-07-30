Araria News: श्री गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास जयंती के मौके पर वैदिक हवन यज्ञ

Araria News: जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि श्री गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास जयंती व्यास पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जोगबनी नगर परिषद पतंजलि योग समिति की ओर से इंदिरा नगर शनि मंदिर परिसर में आयोजित नियमित पतंजलि योगशाला के कर्मठ योग साधक और पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित योगाचार्य जितेन्द्र पूर्वे के मार्गदर्शन में वैदिक हवन यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ यज्ञ के ब्रह्मा प्रमोद और दीपक आचार्य जी मुख्य यजमान , मिथिलेश राय , देवाशीष घोष , प्रात: काल योग अभ्यास के पश्चात श्रद्धा भक्ति पूर्वक देव यज्ञ संपन्न हुआ । इस अवसर पर पतंजलि योगशाला संजोयक राजकुमार साह , संजय भगत , दिलीप साह , विरन सिंह , ईश्वर मेहता , शुभरंजन दादा , साजन देव , कन्हैया कामत , संतोष झा , अमित झा ,रोहित घोष , अजय प्रसाद , कैलाश, शिवम , भास्कर , सुलेखा कुमारी , सोनू , राजा आदि प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे ।