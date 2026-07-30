Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Araria News: श्री गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास जयंती के मौके पर वैदिक हवन यज्ञ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
Follow us on Google News
share

Araria News: जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि श्री गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास जयंती व्यास पूर्णिमा के शुभ

Araria News: श्री गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास जयंती के मौके पर वैदिक हवन यज्ञ

Araria News: जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि श्री गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास जयंती व्यास पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जोगबनी नगर परिषद पतंजलि योग समिति की ओर से इंदिरा नगर शनि मंदिर परिसर में आयोजित नियमित पतंजलि योगशाला के कर्मठ योग साधक और पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित योगाचार्य जितेन्द्र पूर्वे के मार्गदर्शन में वैदिक हवन यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ यज्ञ के ब्रह्मा प्रमोद और दीपक आचार्य जी मुख्य यजमान , मिथिलेश राय , देवाशीष घोष , प्रात: काल योग अभ्यास के पश्चात श्रद्धा भक्ति पूर्वक देव यज्ञ संपन्न हुआ । इस अवसर पर पतंजलि योगशाला संजोयक राजकुमार साह , संजय भगत , दिलीप साह , विरन सिंह , ईश्वर मेहता , शुभरंजन दादा , साजन देव , कन्हैया कामत , संतोष झा , अमित झा ,रोहित घोष , अजय प्रसाद , कैलाश, शिवम , भास्कर , सुलेखा कुमारी , सोनू , राजा आदि प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे ।

ये भी पढ़ें:गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा पर पंच कुडीय गायत्री यज्ञ
ये भी पढ़ें:Moradabad News: गुरु पूर्णिमा पर किया सम्मानित
ये भी पढ़ें:Bokaro News: चंद्रपुरा योग केंद्र व बिरसा सशिविमं में मनी गुरु पूर्णिमा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Araria News Araria Latest News Jogbani

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।