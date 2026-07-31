Araria News: गुरु जी के बताये गये मार्ग पर चलें
Araria News: अररिया, एक संवाददाता गुरू पूर्णिमा के मौके दूसरे दिन भी जिले में कार्यक्रमों की धूम
Araria News: अररिया, एक संवाददाता गुरु पूर्णिमा के मौके दूसरे दिन भी जिले में कार्यक्रमों की धूम रही। शहर के काली बाजार स्थित सत्संग मंदिर में साधना, प्रवचन, आरती ओर भंडारे का आयोजन हुआ। इस मौके पर श्रद्धालु उमड़ पड़े। अपने प्रवचन में मंदिर के अध्यक्ष डॉ. श्याम लाल यादव ने वेद ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने महर्षि वेद व्यास का जन्मोत्सव पर चर्चा की। जगत गुरू की उपाधि से वेद विभाजनार्थ सद्ज्ञान पर विस्तार से श्रद्धालुओं को बताया। कहा कि वेद ज्ञान को धरातल पर जन-जन तक पहुंचाने में संत सद्गुरू महर्षि मेंही परमहंस जी महाराज का अहम योगदान है।
महर्षि मेंही परमहंस जी महाराज ने कहा निज तन से खोज सज्जन बाहर न खोजना। इस मौके पर ओमप्रकाश जी,्र शेखर जी, अनंत बाबा, शिवनाथ बाबा आदि ने कहा कि गुरू जी के बताये गये मार्गों पर हम सबों को चलना चाहिए। इसी से सबका कल्याण होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में जगदीश प्रसाद, विनय कुमार, शंभू कुमार, देवनारायण आदि का सक्रिय योगदान रहा।
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