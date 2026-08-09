Araria News: पंचमुखी हनुमान मंदिर का वार्षिकोत्सव 28 अगस्त से

Araria News: फारबिसगंज, एक संवाददाता। फारबिसगंज के ऐतिहासिक एवं प्रमुख आस्था केंद्र श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर

Araria News: फारबिसगंज, एक संवाददाता। फारबिसगंज के ऐतिहासिक एवं प्रमुख आस्था केंद्र श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर का वार्षिकोत्सव इस वर्ष 28 अगस्त से श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। वार्षिकोत्सव के अवसर पर मंदिर परिसर में 48 घंटे का अष्टयाम सह अखंड संकीर्तन आयोजित किया जाएगा। इसमें बंगाल और नेपाल सहित विभिन्न स्थानों से पहुंचने वाली कीर्तन मंडलियां अपनी प्रस्तुति देंगी। आयोजन को लेकर मंदिर कमेटी की ओर से तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी गई हैं。

आयोजन की विशेषताएँ मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाने के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष गजेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि पंचमुखी हनुमान मंदिर का वार्षिकोत्सव प्रत्येक वर्ष श्रद्धा और भक्ति के माहौल में मनाया जाता है। इस वर्ष भी कार्यक्रम को भव्य एवं यादगार बनाने की तैयारी की जा रही है।

भक्ति गीतों की प्रस्तुति उन्होंने बताया कि 28 अगस्त से शुरू होने वाले 48 घंटे के अष्टयाम सह संकीर्तन में विभिन्न स्थानों से आने वाली कीर्तन मंडलियां भक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगी। खासकर बंगाल और नेपाल से आने वाली कीर्तन मंडलियों की सहभागिता कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण होगी। वार्षिकोत्सव के दौरान मंदिर परिसर में लगातार भक्ति और संकीर्तन का माहौल बना रहेगा।

श्रद्धालुओं की धारा आयोजन में फारबिसगंज शहर के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिला-पुरुष श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सजावट की तैयारी ली अकादमी हाई स्कूल रोड स्थित कोसी कॉलोनी के समीप अवस्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर को वार्षिकोत्सव को लेकर भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। मंदिर परिसर में रंग-बिरंगी रोशनी, आकर्षक सजावट सहित अन्य तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। आयोजन को लेकर स्थानीय श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। कमेटी सदस्यों ने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अष्टयाम-संकीर्तन में शामिल होने तथा धार्मिक आयोजन को सफल बनाने की अपील की है।

कार्यक्रम को सफल बनाने में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष गजेन्द्र नारायण सिंह के अलावे सचिव रविन्द्र सिंह, प्रमोद सिंह, रामप्रसाद यादव, विनय सिंह, अरुण मिश्रा, प्रमोद झा, सुनील गिरीजी, सुनील झा, अरुण झा, चन्द्र भूषण सिंह सहित अन्य सदस्य सक्रिय है।