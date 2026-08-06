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Araria News: अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: कुर्साकांटा में पंचायत सरकार भवन में एक शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम आवास योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। गाँव के लोगों ने अपनी समस्याएँ साझा कीं और अधिकारियों से जानकारी ली। बीडीओ ने कहा कि सरकार की योजनाएँ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।

Araria News: अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता

Araria News: कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचायत सरकार भवन में सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आयुष्मान भारत, लखपति दीदी, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना ग्रामीण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, वीबी रामजी योजना, बिजली, कृषि, जीविका, भूमि एवं राजस्व विभाग आदि का स्टॉल लगाया गया। काफी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर पहुंचे थे। संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मियों ने आवेदन प्राप्त किए और योजनाओं की जानकारी भी दी।

बीडीओ डॉ नायना पॉल ने बताया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरल, सुलभ और समयबद्ध तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौके पर मुखिया सोनी देवी, बीपीआरओ अमित मिश्रा, बीएसओ मो आदिल अलि, बीएओ दीपेश साह आदि मौजूद थे।

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