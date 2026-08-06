Araria News: भुगतान के अभाव में बीते आठ जून से बंद है ‘दीदी की रसोई’
Araria News: फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में मरीजों के लिए नि:शुल्क एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने वाली 'दीदी की रसोई' 8 जून से बंद है। इस वजह से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रसोई का संचालन तुलसी जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति द्वारा किया जाता है, लेकिन राज्य स्तर से भुगतान नहीं मिलने के कारण इसकी गतिविधियां ठप हैं।
Araria News: फारबिसगंज,एक संवाददाता। फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में मरीजों को नि:शुल्क एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित दीदी की रसोई बीते 8 जून से पूरी तरह बंद पड़ी है। रसोई बंद होने से अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोजन की व्यवस्था ठप होने से प्रसव कक्ष, इमरजेंसी, जनरल वार्ड तथा ऑपरेशन के बाद भर्ती मरीजों को नियमित एवं पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में परिजनों को मजबूरन बाहर के होटलों से महंगा भोजन खरीदकर लाना पड़ रहा है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है。
रसोई संचालन की जानकारी
अस्पताल में दीदी की रसोई का संचालन तुलसी जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य भर्ती मरीजों को स्वच्छ, ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। लेकिन राज्य स्तर से भुगतान नहीं मिलने के कारण रसोई का संचालन पूरी तरह ठप हो गया है।
वैधानिक कार्रवाई
हालांकि बीते दिनों 'दीदी की रसोई' बंद होने से संबंधित खबर 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित होने के बाद विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पेमंट का भुगतान कर दिया था, जिसके बाद दीदी की रसोई शुरू हो गई थी, मगर पुन: पेमेंट लंबित होने के कारण रसोई एक बार फिर बन हो गई है।
प्रभावित मरीज
इधर रसोई बंद होने का सबसे अधिक असर प्रसूता महिलाओं, दूर-दराज से आने वाले इमरजेंसी मरीजों, परिवार नियोजन एवं अन्य सर्जरी के बाद भर्ती मरीजों पर पड़ा है। अस्पताल में मिलने वाली नि:शुल्क भोजन व्यवस्था बंद होने से मरीजों के परिजनों को निजी होटलों और ढाबों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
भुगतान स्थिति
जीविका के प्रखंड परियोजना प्रबंधक (बीपीएम) आशीष कुमार ने बताया कि 'दीदी की रसोई' का करीब आठ से नौ महीने का भुगतान लंबित है। उन्होंने कहा कि सभी विपत्र (बिल) समय पर जमा कर दिए गए हैं, लेकिन राज्य स्तर से राशि जारी नहीं होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों से भुगतान में लगातार विलंब हो रहा है और इसी वजह से इससे पहले भी तीन बार रसोई का संचालन बंद करना पड़ा था।
क्या कहते है अस्पताल उपाधीक्षक व प्रबंधक:
अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. आशुतोष कुमार और प्रबंधक प्रवीण कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी सिविल सर्जन को दे दी गई है। कहा कि पेमेंट पटना से होना है। जिसके लिए वे भी प्रयासरत है , जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जायेगा।
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