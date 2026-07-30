Araria News: रानीगंज पुलिस ने बीओबी बैंक शाखा से मांगी लोन देने संबंधी मूल दस्तावेज

Araria News: रानीगंज। एक संवाददाता रानीगंज थाना क्षेत्र के हांसा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 46 लोगों को एक करोड़ रुपये 35 लाख रुपये से अधिक का ऋण स्वीकृत किए जाने के मामले की जांच अब नए चरण में पहुंच गई है। मामले की जांच कर रही पुलिस ने बैंक प्रबंधन से ऋण लेने वाले सभी लोगों द्वारा जमा किए गए दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। पुलिस का कहना है कि इन्हीं कागजातों की जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया में कहीं लापरवाही हुई या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक को गुमराह किया गया।

मामले को लेकर रानीगंज थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि बैंक से ऋण से संबंधित सभी आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही बैंक की ओर से दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे, उनकी जांच शुरू की जाएगी। कागज़ातों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि ऋण लेने के लिए लोगों ने कौन-कौन से दस्तावेज जमा किए थे और उन दस्तावेजों के आधार पर बैंक ने ऋण कैसे स्वीकृत किया। जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहां बता दें कि इस मामले में पहले ही रानीगंज थाना में 46 ऋणधारकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। आरोप है कि फर्जी आयकर रिटर्न (आईटीआर) सहित अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर एक करोड़ रुपये 35 लाख से अधिक का ऋण प्राप्त किया गया। मामला सामने आने के बाद बैंकिंग व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं कि बिना वैध दस्तावेजों की पर्याप्त जांच के इतनी बड़ी संख्या में ऋण कैसे स्वीकृत कर दिए गए। पुलिस की नजर अब केवल ऋण लेने वालों पर ही नहीं, बल्कि पूरी ऋण स्वीकृति प्रक्रिया पर भी है। बैंक से प्राप्त होने वाले दस्तावेजों की जांच के बाद यह तय होगा कि मामले में किसकी क्या भूमिका रही और आगे किन लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी। फिलहाल बैंक प्रबंधन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।