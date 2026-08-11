Araria News: डेढ़ दर्जन ग्रामीणों से 19 लाख की ठगी मामले की पुलिसिया जांच तेज

Araria News: पलासी (ए.सं)। पलासी थाना क्षेत्र के डेढ़ दर्जन लोगों से गौ प्रोत्साहन योजना के तहत लोन दिलाने के नाम पर 19 लाख से अधिक ठगी का मामला सामने आने के बाद हर कोई हतप्रभ हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पलासी थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की संजीदगी से जांच में जुट गयी हैं। कहा कि मामला सच साबित होने पर कड़ी से कड़ी होगी।बता दें कि इस मामले में पलासी के भटवार निवासी पीड़ित रविन्द्र कुमार मंडल ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा चुकी है। नामजदों में डाला निवासी सुबोध कुमार मंडल के अलावा उनके सहयोगी कृष्णा कुमार साह, अंकुश कुमार व राहुल कुमार शामिल हैं।

सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं। दर्ज मामले में पीड़ित रविन्द्र कुमार ने बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व डाला निवासी सुबोध कुमार मंडल उनका गांव आया। उसने गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा संचालित देशी गाय प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी दी। प्रलोभन दिया कि इससे आप अपनी बदहाली दूर कर सकते हैं। उनके साथ-साथ और भी कई ग्रामीण उनके झांसे में आ गये। बताया कि इस क्रम में उसने मुझसे कुल डेढ़ लाख रूपये लिये। इसी तरह सुबोध कुमार मंडल मुन्नी देवी ने पेय फोन से चार लाख 41 हजार व नकदी एक लाख 20 हजार रुपये, विवेक आनंद से एक लाख 59 हजार, अजय कुमार मंडल से नकद 75 हजार रुपये, नीरज कुमार मंडल से पे फोन व नकदी से 45 हजार, नीरा देवी से 50 हजार रुपये, माला देवी से 60 हजार, हीरा देवी से 65 हजार, संतोष मंडल से तीस हजार, रतन कुमार झा से 40 हजार, अनोज मंडल से 15 हजार रुपये, विनय कुमार मंडल से पे फोन व नकदी सहित 30 हजार यानी कुल 19 लाख 14 हजार राशि ठगी कर ली। बताया कि पैसा लेने के बाद एक वर्ष से लोन दिलाने के नाम पर टालमटोल करता चला आ रहा है। बाद में पता चला कि वह फर्ज आदमी है। खोजबीन के दौरान ही पता चला कि सुबोध कुमार मंडल ने अपने सहयोगियों के साथ ठगी की है।