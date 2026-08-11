Araria News: होटल में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख

Araria News: रानीगंज। एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के गीतवास बाजार में सोमवार की अहले सुबह करीब तीन बजे एक चाय-नाश्ते की दुकान में अचानक आग लगने से दुकान में रखा लाखों रुपये के समान जलकर खाक हो गया। अगलगी की इस घटना में होटल में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत अन्य कीमती सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान का अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। घटना को लेकर पीड़ित दुकानदार ने रानीगंज थाना में सनहा दर्ज कराया है।

पीड़ित दुकानदार मनीष कुमार, पिता विनोद कुमार साह ने बताया की उन्होंने अपनी दुकान बंद की थी। सुबह दुकान में आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद अन्य साथियों को वहीं छोड़कर वह आनन-फानन में गितवास पहुंचे। दुकान पर पहुंचने पर देखा कि उनकी दुकान पूरी तरह जल चुकी थी।दुकानदार के अनुसार आग में दुकान में रखे दो कंप्यूटर, डीप फ्रीजर, करीब 20 हजार रुपये मूल्य के ठंडे पेय पदार्थ, बिजली का पंखा समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि अगलगी में तीन लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। पीड़ित दुकानदार ने थाना में आवेदन देकर घटना की जांच कराने और उचित कार्रवाई की मांग की है। रानीगंज थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है।