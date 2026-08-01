Araria News: विधायक ने किया कोशी कांवरिया सेवा सदन शिविर का शुभारंभ
Araria News: फारबिसगंज में सावन माह के दौरान एक माह का कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। विधायक मनोज विश्वास ने की मानव सेवा की महत्ता पर बात की। शिविर में कांवरियों के लिए पेयजल, शर्बत और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध रहेंगी।
Araria News: फारबिसगंज, एक संवाददाता। फारबिसगंज कोशी कांवरिया सेवा सदन की ओर से सावन माह के दौरान सुइया के समीप भूटिया में संचालित होने वाले एक माह के कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ गुरुवार की संध्या विधिवत किया गया। स्थानीय विधायक मनोज विश्वास,फारबिसगंज नगर परिषद की उप मुख्य पार्षद नूतन भारती, भाजपा नेत्री चांदनी सिंह एवं समिति के अध्यक्ष भीम अग्रवाल,हेमू बोथरा,जयकुमार अग्रवाल, पार्षद बुलबुल यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर तथा फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक मनोज विश्वास ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और भगवान शिव के भक्तों की सेवा का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। उन्होंने समिति के सभी पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों की सराहना करते हुए पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ कांवरियों की सेवा करने का आह्वान किया।
उद्घाटन समारोह
इससे पूर्व शिविर के संरक्षक मुनि लाल झाबक एवं अध्यक्ष भीम अग्रवाल,जय कुमार अग्रवाल आदि ने कहा की फारबिसगंज की पहचान सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में बढ़-चढकर भागीदारी के लिए रही है। सावन माह में हजारों कांवरियों की सेवा के लिए समिति द्वारा लगाया जा रहा यह शिविर सराहनीय पहल है।
कांवरियों के लिए सुविधाएं
इस मौके पर विभाष गुप्ता, अंजनी सिंह,कुलानंद विश्वास,अमर सिन्हा, ललित अग्रवाल, राजू गुप्ता, ओम प्रकाश भगत, पिंटू मंडल,संजय अग्रवाल, ललित सेठिया, प्रदीप राठी सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य, स्थानीय ग्रामीण एवं श्रद्धालु उपस्थित थे। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सावन माह के दौरान शिविर में कांवरियों के लिए पेयजल, शर्बत, प्राथमिक उपचार, विश्राम सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।
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