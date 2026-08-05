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Araria News: फारबिसगंज नप क्षेत्र में आयोजित शिविर में उमड़े लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: फारबिसगंज में आयोजित सहयोग शिविर में लोगों ने बिजली, पेंशन और प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन दिए। नगर परिषद ने लोगों की समस्याओं को हल करने हेतु शिविर लगाया। कई अधिकारियों ने उपस्थित होकर आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण किया और त्वरित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

Araria News: फारबिसगंज नप क्षेत्र में आयोजित शिविर में उमड़े लोग

Araria News: फारबिसगंज नप क्षेत्र में आयोजित शिविर में उमड़े लोग ज्यादातर बिजली, पेंशन व प्रमाण पत्र संबंधी आवेदन मिले फारबिसगंज, एक संवाददाता। बिहार सरकार की ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ पहल के तहत फारबिसगंज नगर परिषद की ओर से बुधवार को दो स्थानों पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया।

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शिविर का आयोजन

मंगलवार को घोषित सरकारी अवकाश के कारण स्थगित शिविर बुधवार को लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। नगर परिषद की ओर से वार्ड संख्या-5 स्थित तेरापंथ सभा भवन तथा वार्ड संख्या-21 के जेएन पथ स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में सहयोग शिविर लगाया गया।

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आवेदन का पंजीकरण

शिविर में बिजली आपूर्ति, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सड़क एवं नाला निर्माण तथा भूमि विवाद से जुड़े मामलों के आवेदन प्राप्त हुए। अधिकारियों ने आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण कर संबंधित विभागों को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी।

अधिकारियों की उपस्थिति

तेरापंथ सभा भवन में आयोजित शिविर में नगर परिषद के सिटी मैनेजर शशि आनंद, प्रभारी प्रधान सहायक कुंदन सिंह, बिजली विभाग के कनीय अभियंता कैलाश कुमार, कर संग्रहकर्ता सत्यप्रकाश, वसीम अहमद तथा कंप्यूटर ऑपरेटर मनोहर कुमार और राहुल कुमार आदि मौजूद रहे। वहीं वार्ड संख्या-21 स्थित शिविर में नगर परिषद की स्वच्छता पदाधिकारी वंदना भारती ने लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

शिविर का उद्देश्य

नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार आयोजित सहयोग शिविर का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध कराना है। शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस शिविर का आयोजन कब किया गया?
शिविर का आयोजन बुधवार को किया गया।
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