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Araria News: घरेलू विवाद में दो पक्षों में मारपीट, महिला जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: अररिया के डम्हेली वार्ड संख्या 11 में घरेलू विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हुई। इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल लाया गया। जख्मी महिला का नाम रूबी बेगम है और उनका इलाज चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है।

Araria News: घरेलू विवाद में दो पक्षों में मारपीट, महिला जख्मी

Araria News: अररिया। एक संवाददाता अररिया सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डम्हेली वार्ड संख्या 11 में घरेलू विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी महिला का इलाज किया जा रहा है। जख्मी महिला रूबी बेगम बताया जा रहा है।

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