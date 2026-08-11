Araria News: आमजनों को बेहतर व सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराना ही विकास योजनाओं का उद्देश्य
Araria News: अररिया में बुडको की बैठक में डीएम विनोद दूहन ने जिले के विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने और गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश दिए। सभी नगर निकायों को कार्यों की प्रगति की निगरानी और समस्याओं का समाधान करने के लिए सह-कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
Araria News: अररिया, संवाददाता। डीएम विनोद दूहन की अध्यक्षता में बुडको (बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) की आयोजित बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकासात्मक एवं आधारभूत संरचना से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में बुडको के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की योजनावार जानकारी ली गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों से कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए कार्यों में तेजी लाने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया।
उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसियों को नियमित रूप से स्थल निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की निगरानी करने तथा कार्यों में आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का उद्देश्य आमजनों को बेहतर एवं सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कार्यकारी एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
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