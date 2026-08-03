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Araria News: जिला परिषद की सामान्य बैठक में विभिन्न विभागों के कामों की हुई समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: अररिया की जिला परिषद की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। अध्यक्ष आफताब अजीम की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पूर्व की बैठक के निर्णयों के अनुपालन पर सदस्यों ने नाराजगी जताई। बैठक में शिअक्षाबोधन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, और कृषि सहित विभिन्न विभागों की कार्य प्रगति पर चर्चा की गई।

Araria News: जिला परिषद की सामान्य बैठक में विभिन्न विभागों के कामों की हुई समीक्षा

Araria News: अररिया। जिला परिषद की सामान्य बैठक में विभिन्न विभागों के कामों की हुई समीक्षा अररिया, निज संवाददाता जिला परिषद की सोमवार को आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा की गयी।डीआरडीए सभा भवन में जिला परिषद अध्यक्ष आफताब अजीम की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व की बैठक में लिये गए निर्णय का अनुपालन नहीं होने पर सदस्यों ने नाराजगी जतायी।बैठक में शिंक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, कृषि विभाग, सिचाई प्रमंडल,अररिया, फारबिसगंज व बथनाहा, ग्रामीण कार्य विभाग अररिया व फारबिसगंज,खेल विभाग,मत्सय एवं पशुपालन विभाग सहित बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की गयी।

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