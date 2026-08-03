Araria News: हर-हर महादेव व बोल बम के जयघोष से गुंजायमान हुआ शिवालय
Araria News: अररिया की शिवालयों में सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने जलाभिषेक करके सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। इस दिन विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। बाजारों में भी सावन के लिए गेरुआ वस्त्र की बिक्री जोर पकड़ रही है।
Araria News: अररिया से चंदन कुमार ------------------------ हर-हर महादेव व बोल बम के जयघोष से गुंजायमान हुआ शिवालय सावन की पहली सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु दंड प्रणामी कर कई शिव भक्त पहुंचे मंदिर, चारों ओर भक्तिमय माहौल अररिया, निज प्रतिनिधि सावन की पहली सोमवारी पर जिले के विभिन्न शिवालयों में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बोल बम व हरहर महादेव के जयकारे से मंदिर परिसर गुंजायमान होता रहा। जलाभिषेक व पूजा अर्चना कर भक्तों ने बाबा भोले से सुख, शांति, समृद्धि व कोरोना से मुक्ति की कामना की। कई शिव भक्त तो दंड प्रणामी कर मंदिर पहुंचे थे। पहली सोमवारी को लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सुख, शांति व समृद्धि की कामना की है।
व्रत का महत्व
सामान्य प्रश्न
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