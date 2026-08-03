Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Araria News: हर-हर महादेव व बोल बम के जयघोष से गुंजायमान हुआ शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
Follow us on Google News
share

Araria News: अररिया की शिवालयों में सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने जलाभिषेक करके सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। इस दिन विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। बाजारों में भी सावन के लिए गेरुआ वस्त्र की बिक्री जोर पकड़ रही है।

Araria News: हर-हर महादेव व बोल बम के जयघोष से गुंजायमान हुआ शिवालय

Araria News: अररिया से चंदन कुमार ------------------------ हर-हर महादेव व बोल बम के जयघोष से गुंजायमान हुआ शिवालय सावन की पहली सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु दंड प्रणामी कर कई शिव भक्त पहुंचे मंदिर, चारों ओर भक्तिमय माहौल अररिया, निज प्रतिनिधि सावन की पहली सोमवारी पर जिले के विभिन्न शिवालयों में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बोल बम व हरहर महादेव के जयकारे से मंदिर परिसर गुंजायमान होता रहा। जलाभिषेक व पूजा अर्चना कर भक्तों ने बाबा भोले से सुख, शांति, समृद्धि व कोरोना से मुक्ति की कामना की। कई शिव भक्त तो दंड प्रणामी कर मंदिर पहुंचे थे। पहली सोमवारी को लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सुख, शांति व समृद्धि की कामना की है।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: पहली सोमवारी पर शिवालयों में जलाभिषेक के लिए शिवभक्तों की भीड़

व्रत का महत्व

ये भी पढ़ें:Basti News: श्रावण मास के पहले सोमवार शिवालयों में उमड़ा सैलाब, भदेश्वरनाथ व झारखंडी महादेव में हुआ जलाभिषेक
ये भी पढ़ें:मुजफ्फरनगर : सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

सामान्य प्रश्न

सावन की पहली सोमवारी पर भक्त किस प्रकार मंदिर पहुंचे?
भक्त दंड प्रणामी कर मंदिर पहुंचे थे।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Araria News Araria Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।