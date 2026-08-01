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Araria News: नरपतगंज थाना में 417 लीटर शराब किया गया विनष्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: नरपतगंज थाना परिसर में 12 कांडों में जब्त 417 लीटर नेपाली और देशी शराब को जिला अधिकारी के निर्देश पर नष्ट किया गया। मजिस्ट्रेट राहुल कुमार दुबे और थानाध्यक्ष संजय कुमार की मौजूदगी में शराब की बोतलें गड्ढा खोदकर नष्ट की गईं।

Araria News: नरपतगंज थाना में 417 लीटर शराब किया गया विनष्ट

Araria News: नरपतगंज(अररिया)(ए.सं.)। नरपतगंज थाना परिसर में विभिन्न कांडो में जब्त 417 लीटर नेपाली एवं देशी शराब को विनष्ट किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर मजिस्ट्रेट सह मध्य निषेध इंस्पेक्टर राहुल कुमार दुबे व थानाध्यक्ष संजय कुमार की मौजूदगी में नरपतगंज थाना का कुल 12 कांड में जब्त किया गया 417 लीटर नेपाली देशी एवं विदेशी शराब को थाना परिसर में गड्ढा खोदकर एक एक शराब के बोतल को नष्ट किया गया। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि 12 कांड में जब्त 417 लीटर शराब को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में विनष्ट किया गया।

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