Araria News: स्वतंत्रता दिवस: पर ‘हर घर तिरंगा’ थीम पर होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम, 10 अगस्त को ऑडिशन
Araria News: अररिया में स्वतंत्रता दिवस पर ‘हर घर तिरंगा’ थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जिले के विद्यालयों के छात्रों की भागीदारी होगी। प्रतिभागियों के चयन के लिए 8 अगस्त को ऑडिशन होगा, जिसमें चयनित छात्रों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति देने का मौका मिलेगा।
Araria News: अररिया, संवाददाता स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार जिले में ‘हर घर तिरंगा’ थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न कोटि के विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए आठ अगस्त को ऑडिशन होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के सभी कोटि के विद्यालयों से समूह नृत्य, समूह गायन सहित अन्य सांस्कृतिक विधाओं में छात्र-छात्राओं की भागीदारी होगी। इसके लिए सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और संबंधित शिक्षण संस्थानों को अपने संस्थान से किसी एक विधा में छात्र-छात्राओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।सांस्कृतिक
कार्यक्रम में प्रतिभागियों के चयन के लिए 8 अगस्त को पूर्वाह्न 10 बजे पूर्वाह्न खेल भवन-सह-व्यायामशाला में ऑडिशन आयोजित किया जाएगा। ऑडिशन में चयनित प्रतिभागियों को ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। कहा गया कि जिला प्रशासन का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस समारोह में जिले के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को अपनी कला एवं प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच उपलब्ध कराना है। इसको लेकर सभी संबंधित विद्यालयों एवं संस्थानों से निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रतिभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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