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Araria News: फरार चल रहे कोर्ट वारंटी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: पटेगना में पुलिस ने फरार कोर्ट वारंटी योगेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया। वह शराब कारोबार में संलिप्त था और इससे पहले दो अन्य शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया था। योगेन्द्र को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

Araria News: फरार चल रहे कोर्ट वारंटी गिरफ्तार

Araria News: पटेगना। एक संवाददाता ताराबाड़ी थाना पुलिस ने फरार चल रहे कोर्ट वारंटी को बुधवार शाम गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जानकारी अनुसार किस्मत खवासपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 13 डुबा टोला पलासी निवासी स्व रामलखन सिंह के पुत्र योगेन्द्र सिंह अन्य दो शराब कारोबारी के साथ मिलकर शराब बेचने का धंधा कर रहा था कि पुलिस ने पूर्व में ही दो कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वही फरार चल रहे कोर्ट वारंटी योगेन्द्र सिंह को उसी मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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