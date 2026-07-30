Araria News: भरगामा में एक नया मॉडल ब्लॉक सह अंचल कार्यालय भवन निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वन विभाग की निगरानी में 26 पेड़ों की कटाई की जा रही है। स्थानीय लोग पेड़ों को स्थानांतरित करने का सुझाव दे रहे हैं, ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसका असर परिसर में उपलब्ध खुली जगह पर भी पड़ेगा।

Araria News: भरगामा में जल्द बनेगा मॉडल ब्लॉक सह अंचल कार्यालय भवन निर्माण को लेकर चिह्नित स्थल की साफ-सफाई शुरू

निर्माण की प्रक्रिया प्रखंड मुख्यालय परिसर में भवन निर्माण कार्य को लेकर तैयारी तेज

भरगामा। निज संवाददाता

भरगामा ब्लॉक परिसर में जल्द ही नया मॉडल ब्लॉक सह अंचल कार्यालय लोगों को देखने के लिए मिलेगा । इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रथम चरण में भवन निर्माण के लिए चिन्हित स्थल पर भवन की जद में आने वाले पेड़ों की कटाई वन विभाग की निगरानी में कराई जा रही है, ताकि निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो सके। विभागीय जानकारी के अनुसार नए मॉडल ब्लॉक अंचल कार्यालय भवन निर्माण के लिए ब्लॉक परिसर में चिन्हित स्थान पर बाधक बने कुल 26 पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग की ओर से एनओसी जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि भवन निर्माण क्षेत्र में कुल 26 पुराने और बड़े पेड़ों को कटाई के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करने तथा आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद वन विभाग के अधिकारियों की निगरानी में कटाई प्रारंभ कर दी गई है। प्रथम दिन सब बड़े आम के वृक्ष काटे गए। इस संबंध में फॉरेस्टर पल्लवी यादव ने बताया कि भवन निर्माण के लिए उसके जद मेंआने वाले पेड़ों का पहलेसर्वे कर उन्हें चिन्हित किया गया था , जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई है। इधर मिली जानकारी के अनुसार भरगामा ब्लॉक परिसर में मौजूद फील्ड जहां गाड़ी पार्किंग से लेकर धरना प्रदर्शन तथा वॉलीबॉल आदि खेलों का आयोजन होता रहता है वहींफील्ड के पूर्वी हिस्से से लेकर मंदिर तक नए मॉडल ब्लॉक सह अंचल कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की गई है। इसी क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए आंचल और बीडीओ कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। बताया जाता है कि मंदिर के समीप करीब 50 पुराने एवं बड़े पेड़ हैं, जिनमें से 26 पेड़ प्रस्तावित भवन निर्माण क्षेत्र की जद में आने के कारण चिन्हित किए गए हैं। सभी आवश्यक कानूनी एवं विभागीय प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इन पेड़ों की कटाई का कार्य शुरू कराया गया है.

पेड़ों का स्थानांतरण आधुनिक तकनीक से पेड़ों को दूसरे जगह किया जाय शिफ्ट:

स्थानीय लोगों का कहना है कि एक पौधे को पेड़ बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन उसे काटने में कुछ ही मिनट लगते हैं। आधुनिक तकनीक के माध्यम से पेड़ों को काटने के बजाय कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया जा सकता था। जिससे विकास कार्य भी प्रभावित नहीं होगा और पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित रहेगा। वहीं दूसरी ओर लोग जागरण मंच के अध्यक्ष अजय भारती अकेला, समाजसेवी नवल किशोर राही, अशोक सिंह, पूर्व जिप सदस्य राजेन्द्र मंडल, पूर्व मुखिया पूनम कुमारी, युवा नेता बबलू रजक, मुन्ना मेहता, माले नेता अशोक श्रीवास्तव, हलिमा खातून आदि ने बताया कि नियमानुसार काटे गए प्रत्येक एक पेड़ के बदले 3 से 10 पौधे लगाने का प्रावधान है तथा उनकी देखरेख करना संबंधित विभाग या संवेदक की जिम्मेदारी होती है, अब देखना लाजिमी होगा कि जितने पेड़ काटे जाएंगे उसके बदले में ब्लॉक परिसर में उतने पेड़ लगाए जाते हैं या नहीं.

खुले मैदान की कमी भवन बनने से मैदान की कमी खलेगी:

वहीं दूसरी ओर इन लोगों ने यह भी बताया कि जिस स्थान पर नए मॉडल ब्लॉक सह अंचल कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है , वहां निर्माण होने के बाद ब्लॉक परिसर का खुला मैदान लगभग समाप्त हो जाएगा। इससे खिलाड़ियों के अभ्यास के साथ-साथ परिसर में आने वाले लोगों को वाहन खड़ा करने तथा नेताओं को धरना प्रदर्शन, सभा आदि करने में भी परेशानी होगी। लोगों का आरोप है कि पूर्व में ब्लॉक परिसर की खाली जमीन में पंचायत भवन , पंचायत स्तरीय मनरेगा भवन, पावर ग्रिड समेत और परियोजनाओं के लिए एनओसी जारी कर दी गई। यदि ब्लॉक परिसर की भूमि का उपयोग इन निर्माण कार्यों के लिए नहीं किया गया होता, तो नए मॉडल ब्लॉक सस अंचल कार्यालय भवन का निर्माण वहीं कराया जा सकता था और परिसर का मैदान भी सुरक्षित रह जाता.

भवन निर्माण के स्थल पर कार्रवाई पूर्व से चिन्हित जमीन पर ही बनेगा भवन:

इधर भरगामा की सीओ पूजा कुमारी ने बताया नए ब्लॉक से अंचल कार्यालय के लिए पूर्व में ही जमीन को चिन्हित किया गया है, जहां पेड़ों की कटाई शुरू की गई है। वहीं इस संबंध में वन विभाग के फॉरेस्टर पल्लवी यादव ने बताया कि नए मॉडल ब्लॉक सह अंचल कार्यालय के लिए चिन्हित स्थल पर स्थित पेड़ों की कटाई सभी विभागीय एवं कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही कराई जा रही है। संबंधित विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने और विभागीय स्तर से स्वीकृति मिलने के उपरांत ही 26 पेड़ों की कटाई की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि पूरी कार्रवाई नियमानुसार की गई है.