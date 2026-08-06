Araria News: आमजनों से प्राप्त शिकायतों का समय पर करें निष्पादन, लापरवाही नहीं

Araria News: अररिया, संवाददाता जिले के पंचायतों और नगर निकाय क्षेत्रों में सहयोग शिविरों के आयोजन का सिलसिला चल रहा है। इन शिविर में बड़ी संख्या में आम नागरिक पहुंचकर अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन दे रहे हैं, जिनके समाधान की दिशा में मौके पर आवश्यक कार्रवाई की भी की जा रही है। बुधवार को डीएम विनोद दूहन ने नगर परिषद अररिया क्षेत्र अंतर्गत मिडिल स्कूल, जयप्रकाश नगर, वार्ड संख्या-07 और स्थानीय हाई स्कूल में आयोजित सहयोग शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में उपस्थित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बताया

गया कि सहयोग शिविर के सफल संचालन के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वरीय पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों ने शिविर में उपस्थित रहकर लोगों की शिकायतों की सुनवाई की और संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों के माध्यम से मामलों के त्वरित निष्पादन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की। कहा गया है कि आमजनों को स्थानीय स्तर पर ही अपनी समस्याओं के समाधान की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहयोग शिविर प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। उस दिन सार्वजनिक अवकाश रहने पर अगले कार्य दिवस पर शिविर का आयोजन किया जाता है। बताया गया कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का सहयोग पोर्टल पर पंजीकरण किया गया, जिससे शिकायतों के निष्पादन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होने के साथ-साथ मामलों की प्रगति की निगरानी और त्वरित कार्रवाई संभव हो सके। इसके अलावा शिविर में उपस्थित आम नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई। अधिकारियों द्वारा पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया एवं आवश्यक प्रावधानों से अवगत कराया गया, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।