Araria News: दो पक्षों के बीच मारपीट, अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज

Araria News: पलासी (ए.सं.)। प्रखंड क्षेत्र के मधैल गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट को लेकर दोनों पक्षों ने पलासी थाना में एक - दूसरे पक्षों के विरुद्ध अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी में प्रथम पक्ष की ओर से सूचक बने अबु तालिब ने मवेशी से रास्ता बाधित करने के विवाद को लेकर अभद्र व्यवहार, मारपीट व छिनतई का आरोप लगाते हुए आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध नामजद केस दर्ज कराया है, जिसमें मो. आसिफ, मो. अवेश, बीबी सेहरून, मो. मासूम सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। वहीं दूसरी ओर द्वितीय पक्ष की ओर से सूचक बने अवेश आलम ने बाईक का हॉर्न बजाने के विवाद को लेकर अभद्र व्यवहार, मारपीट व छिनतई का आरोप लगाते हुए आठ लोगों के विरुद्ध नामजद केस दर्ज कराया है, जिसमें मो. तालीब, इश्तिखार, शकील, मो. नैय्यर सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।