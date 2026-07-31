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Araria News: दो पक्षों के बीच मारपीट, अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: मधैल गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। एक पक्ष ने मवेशियों से रास्ता बाधित करने और छिनतई का आरोप लगाते हुए आधा दर्जन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। दूसरे पक्ष ने बाइक के हॉर्न बजाने को लेकर आठ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Araria News: दो पक्षों के बीच मारपीट, अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज

Araria News: पलासी (ए.सं.)। प्रखंड क्षेत्र के मधैल गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट को लेकर दोनों पक्षों ने पलासी थाना में एक - दूसरे पक्षों के विरुद्ध अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी में प्रथम पक्ष की ओर से सूचक बने अबु तालिब ने मवेशी से रास्ता बाधित करने के विवाद को लेकर अभद्र व्यवहार, मारपीट व छिनतई का आरोप लगाते हुए आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध नामजद केस दर्ज कराया है, जिसमें मो. आसिफ, मो. अवेश, बीबी सेहरून, मो. मासूम सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। वहीं दूसरी ओर द्वितीय पक्ष की ओर से सूचक बने अवेश आलम ने बाईक का हॉर्न बजाने के विवाद को लेकर अभद्र व्यवहार, मारपीट व छिनतई का आरोप लगाते हुए आठ लोगों के विरुद्ध नामजद केस दर्ज कराया है, जिसमें मो. तालीब, इश्तिखार, शकील, मो. नैय्यर सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।

घटना बीते 27 जुलाई की है। इस संबंध में अपर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गयी है।

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