Araria News: सड़क हादसे के बाद भी चांदनी ने नहीं छोड़ी परीक्षा,जज़्बे के आगे मुश्किलें हुईं आसान

Araria News: सड़क हादसे के बाद भी चांदनी ने नहीं छोड़ी परीक्षा,जज़्बे के आगे मुश्किलें हुईं आसान
Araria News: अररिया की चांदनी दीदी ने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखने की प्रेरणादायक कहानी पेश की। सड़क दुर्घटना में चोटिल होने पर भी, उन्होंने परीक्षा देने की जिद्द की और परिवार का समर्थन प्राप्त किया। उनका प्रयास शिक्षा की ताकत को दर्शाता है और बताता है कि अगर संकल्प मजबूत हो, तो कोई भी कठिनाई हमारे सपनों को रोक नहीं सकती।
Araria News: अररिया,निज संवाददाता यदि पढ़ाई जारी रखने और अपने सपनों को पूरा करने का जज़्बा हो, तो जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी इंसान के कदम नहीं रोक सकती। इसका प्रेरणादायक उदाहरण अररिया शहर के स्टेशन रोड की रहने वाली लर्नर चांदनी दीदी ने पेश किया है। जीविका व प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सेकेंड चांस कार्यक्रम के तहत चांदनी छह अगस्त 2026 को परीक्षा देकर घर लौटने के दौरान सड़क दुर्घटना हो गई थी। इस हादसे में उसे काफी चोटें आईं। उनकी स्थिति को देखते हुए परिवार के सदस्यों ने उन्हें आगे की परीक्षा में शामिल नहीं होने की सलाह दी।
लेकिन चांदनी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कार्यक्रम की टीम से फोन पर कहा, ‘मैं अपनी परीक्षा देना चाहती हूं। बस मुझे हिम्मत दीजिए और मेरे परिवार को भी समझा दीजिए, ताकि मुझे कोई परीक्षा देने जाने से न रोके। चांदनी की इस इच्छा और पढ़ाई के प्रति उनके जज़्बे को देखते हुए कार्यक्रम समन्वयक अंतिम कुमार सिन्हा व टीम ने उनके परिवार से बातचीत की और उन्हें परीक्षा में शामिल होने की इच्छा के बारे में समझाया। परिवार ने भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनका साथ देने का निर्णय लिया। आठ अगस्त को बिजनेस स्टडीज की परीक्षा दिलाने के लिए उनके पति स्वयं उन्हें अपने साथ परीक्षा केंद्र लेकर पहुंचे। परीक्षा केंद्र पर श्री सिन्हा ने विद्यालय के प्राचार्य से मुलाकात कर चांदनी की परिस्थिति से अवगत कराया और उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए परीक्षा के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया। चोट और पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद परीक्षा देने पहुंचीं चांदनी दीदी का यह जज़्बा सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय बना हुआ है। उनका प्रयास यह संदेश देता है कि यदि मन में कुछ कर गुजरने का संकल्प हो,तो मुश्किल परिस्थितियां भी हमारे सपनों की राह नहीं रोक सकतीं। जीविका और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सेकेंड चांस कार्यक्रम के तहत वर्तमान में जिले के 50 शिक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इन शिक्षार्थियों की कहानियां यह साबित करती हैं कि शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने, आत्मविश्वास हासिल करने और अपने सपनों को पूरा करने का मजबूत रास्ता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।