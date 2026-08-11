Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Araria News: सांप के डसने से करीब सौ वर्षीय वृद्ध की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
Follow us on Google News
share

Araria News: जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जोगबनी नप के वार्ड 23 निवासी सौ वर्षीय श्यामदेव

Araria News: सांप के डसने से करीब सौ वर्षीय वृद्ध की मौत

Araria News: जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जोगबनी नप के वार्ड 23 निवासी सौ वर्षीय श्यामदेव प्रसाद दास की रविवार रात सांप के डसने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, श्यामदेव प्रसाद घर में कुर्सी पर बैठे थे। इसी दौरान घर में सांप घुस आया और उन्हें डस लिया। सांप के डसने के बाद परिजन आनन-फानन में उन्हें फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए अररिया रेफर कर दिया। अररिया ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death Araria News Araria Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।