Araria News: सांप के डसने से करीब सौ वर्षीय वृद्ध की मौत
Araria News: जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जोगबनी नप के वार्ड 23 निवासी सौ वर्षीय श्यामदेव
Araria News: जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जोगबनी नप के वार्ड 23 निवासी सौ वर्षीय श्यामदेव प्रसाद दास की रविवार रात सांप के डसने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, श्यामदेव प्रसाद घर में कुर्सी पर बैठे थे। इसी दौरान घर में सांप घुस आया और उन्हें डस लिया। सांप के डसने के बाद परिजन आनन-फानन में उन्हें फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए अररिया रेफर कर दिया। अररिया ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
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