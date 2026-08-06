Araria News: शिवमंगल सिंह सुमन की जयंती पर साहित्यकारों ने किया नमन

Araria News: फारबिसगंज में इंद्रधनुष साहित्य परिषद द्वारा हिंदी के प्रख्यात कवि डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में साहित्यकारों ने उनके व्यक्तित्व और साहित्यिक योगदान पर विचार साझा किए। डॉ. सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ था और उनका निधन 27 नवंबर 2002 को हुआ।

Araria News: फारबिसगंज, एक संवाददाता। स्थानीय प्रोफेसर कॉलोनी स्थित पीडब्ल्यूडी परिसर में बुधवार को इंद्रधनुष साहित्य परिषद की ओर से हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि एवं शिक्षाविद् डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन की जयंती श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ बाल साहित्यकार हेमंत यादव ने की।

कार्यक्रम का प्रारम्भ समारोह का शुभारंभ उपस्थित साहित्यकारों एवं साहित्य प्रेमियों ने डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए किया। इसके बाद आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व एवं साहित्यिक योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला।

वक्ताओं के विचार पूर्व प्रधानाध्यापक सुरेंद्र प्रसाद मंडल, परिषद के उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार झा, हिंदी सेवी अरविंद ठाकुर, शायर हसमत सिद्दीकी, डॉ. रामानंद अंकुर, शिक्षक नागेंद्र शुक्ला, संस्थापक सचिव विनोद कुमार तिवारी तथा अध्यक्ष हेमंत यादव ने कहा कि डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन केवल एक महान कवि ही नहीं, बल्कि अपने समय की सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के सशक्त संवाहक भी थे। उनकी रचनाओं में राष्ट्रप्रेम, मानवीय संवेदना, संघर्ष, सामाजिक सरोकार और युगबोध का सशक्त चित्रण मिलता है।

डॉ. सुमन का जीवन वक्ताओं ने बताया कि डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था, जबकि 27 नवंबर 2002 को उज्जैन में उनका निधन हुआ। हिंदी साहित्य में उनके अमूल्य योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। उनकी प्रमुख कृतियों में हिल्लोल, जीवन के गान तथा मिट्टी की बारात शामिल हैं। मिट्टी की बारात के लिए उन्हें वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें 1974 में पद्मश्री तथा 1999 में पद्म भूषण से अलंकृत किया।

समापन कार्यक्रम के अंत में उपस्थित साहित्यकारों ने उनकी रचनाओं से प्रेरणा लेकर हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अशोक कुमार, सीताराम बिहारी, शिवशंकर तिवारी सहित अनेक साहित्यप्रेमी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।