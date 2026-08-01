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Araria News: आदर्श समाज के निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: फारबिसगंज में शुक्रवार को श्रीश्री बड़मां का 133वाँ जन्मोत्सव भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया गया। समारोह में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धार्मिक अनुष्ठान किए, जिसमें सामूहिक प्रार्थना, भजन-कीर्तन और मातृ सम्मेलन शामिल थे। इस अवसर पर मंदिर के चार मंजिला निर्माण का संकल्प भी लिया गया।

Araria News: आदर्श समाज के निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण

Araria News: फारबिसगंज, एक संवाददाता। स्थानीय आईटीआई स्थित श्रीश्रीठाकुर मंदिर सह सत्संग केंद्र में शुक्रवार को परमप्रेममय श्रीश्रीठाकुर की लीलासंगिनी परमाराध्या श्रीश्री बड़मां का 133वाँ जन्मोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह में सैकड़ों श्रद्धालुओं एवं सत्संगियों ने भाग लेकर आध्यात्मिक वातावरण में भक्ति का रसपान किया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक प्रार्थना से हुई। इसके बाद विभिन्न धर्मग्रंथों का पाठ, सत्संग तथा नाम-संकीर्तन का आयोजन किया गया। भानु दा, विजय भगत, आयुष झा, कल्पना देवी, पूजा देवी एवं मोनिका भगत ने मधुर भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।

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मुख्य वक्ता का संदेश

मुख्य वक्ता एवं प्रबुद्ध याजक वीरेंद्र प्रसाद मंडल ने श्रीश्रीबड़मां के जीवन-दर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आदर्श समाज के निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि माताओं को श्रीश्रीबड़मां के आदर्शों को अपनाकर परिवार और समाज को संस्कारित बनाने का कार्य करना चाहिए। उन्होंने आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक संस्कारों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि कर्म ही धर्म है और मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है।

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मातृ सम्मेलन

इस अवसर पर आयोजित मातृ सम्मेलन में माताओं ने बच्चों के सर्वांगीण एवं संस्कारयुक्त विकास में अपनी भूमिका पर विचार-विमर्श किया। सम्मेलन के बाद विशेष भजन-कीर्तन एवं सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में भव्य चार मंजिला मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। इसके लिए मंदिर निर्माण समिति का गठन किया गया, जिसमें अनिरुद्ध जायसवाल उर्फ लालू जी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। पूरे मंदिर परिसर को फूलों एवं आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया गया था, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम में ब्रजेन्द्र नारायण सिंह, हीरालाल दास, वीरेंद्र मंडल, राजाराम राय, पुनीत अग्रवाल, विजय भगत, बैद्यनाथ राय, ओम प्रकाश साह, अनिरुद्ध जायसवाल, भूपेंद्र यादव, पार्षद गणेश गुप्ता, पार्षद नंदन ठाकुर, विमल दे, निकेश आशुतोष, प्रभात वर्मा, कामेश्वर चौरसिया, शिव कुमार अग्रवाल, महेश साह, रविंद्र शर्मा, किशन कुमार, आयुष झा, भवेश झा, संतोष बर्मन, दुखन ठाकुर, पूजा देवी, पूनम देवी, रेणु गुप्ता, अन्नपूर्णा अग्रवाल, कल्पना देवी, अनीता देवी, सरिता देवी, प्रमिला देवी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में मातृमंडली की भूमिका सराहनीय रही।

प्रश्न - उत्तर

श्रीश्री बड़मां का जन्मोत्सव कब मनाया गया?
श्रीश्री बड़मां का 133वाँ जन्मोत्सव शुक्रवार को मनाया गया।
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