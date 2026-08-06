Araria News: फारबिसगंज में आयोजित शिविर में उमड़े लोग

Araria News: फारबिसगंज, एक संवाददाता। बिहार सरकार की ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ पहल के तहत फारबिसगंज नगर परिषद की ओर से बुधवार को दो स्थानों पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। मंगलवार को घोषित सरकारी अवकाश के कारण स्थगित शिविर बुधवार को लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। नगर परिषद की ओर से वार्ड संख्या-5 स्थित तेरापंथ सभा भवन तथा वार्ड संख्या-21 के जेएन पथ स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में सहयोग शिविर लगाया गया। शिविर में बिजली आपूर्ति, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सड़क एवं नाला निर्माण तथा भूमि विवाद से जुड़े मामलों के आवेदन प्राप्त हुए। अधिकारियों ने आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण कर संबंधित विभागों को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी।