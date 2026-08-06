Araria News: फर्जी कागजात पर लोने देने के मामले में ऋणधारक का खाता फ्रीज

Araria News: रानीगंज, एक संवाददाता। बैंक ऑफ बड़ौदा की हांसा शाखा से कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिए गए ऋण मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कई ऋणधारकों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। खाते से जमा-निकासी बंद होने के कारण प्रभावित लोगों को रोजमर्रा के खर्च, व्यवसाय और अन्य आर्थिक गतिविधियों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच ऋणधारकों के परिजनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। रानीगंज प्रखंड के बौंसी निवासी अरुण कुमार चौबे ने एसडीपीओ को आवेदन देकर अपने पुत्र अंकित आनंद को निर्दोष बताते हुए बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग की है।

आवेदन में कहा गया है कि उनके पुत्र ने वर्ष 2024 में बैंक ऑफ बड़ौदा की हांसा शाखा से महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन का ऋण लिया था। ऋण के लिए बैंक में आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए थे और बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने के बाद नियमित रूप से ईएमआई का भुगतान भी किया जाता रहा। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि बाद में बैंक की ओर से आयकर रिटर्न के सत्यापन में गड़बड़ी का आरोप लगाकर कारण बताओ नोटिस भेजा गया। जबकि उनके पुत्र का दावा है कि उन्होंने संबंधित आयकर रिटर्न कभी दाखिल ही नहीं किया था। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने अपने ऋण लक्ष्य को पूरा करने के लिए फाइल में कथित रूप से फर्जी आयकर रिटर्न संलग्न कर दिया और अब उसी मामले में ऋणधारकों को आरोपी बनाया जा रहा है।अरुण कुमार चौबे ने यह भी कहा है कि उनके पुत्र का बैंक खाता फ्रीज होने से संवेदक के रूप में उनका पूरा कारोबार प्रभावित हो गया है। उन्होंने बैंकिंग नियमों का हवाला देते हुए कहा कि यदि जांच लंबित है तो खाते को पूरी तरह फ्रीज करने के बजाय आवश्यकतानुसार केवल बकाया ऋण राशि पर रोक लगाई जानी चाहिए। आवेदन में एसडीपीओ से मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक दोषी बैंक कर्मियों को आरोपी बनाने तथा निर्दोष लोगों को राहत देने की मांग की गई है। इधर, खाते फ्रीज होने से प्रभावित अन्य ऋणधारकों में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है और वे भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले पर जहां बैंक के अधिकारी चुप्पी साधे है। वहीं मामले को लेकर रानीगंज थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार ने बताया की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच की प्रक्रिया चल रही है।