Araria News: बकरा नदी के तीरा घाट पर नाव ही एक मात्र सहारा, जान
Araria News: बकरा नदी के तीरा घाट पर लोग नाव पर निर्भर हैं, क्योंकि चचरी पुल जलकुंभी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। गांवों तक पहुंचने के लिए या तो लंबा सफर तय करना होगा या जान जोखिम में डालकर नाव से पार जाना पड़ेगा। यह स्थिति तीन से चार महीने तक बनी रहेगी।
Araria News: बकरा नदी के तीरा घाट पर नाव ही एक मात्र सहारा, जान जाखिम में डालकर नाव से करते हैं आवागमन। पहले चचरी होकर आवागमन करते थे ग्रामीण, अब जलकुंभी की चपेट में आने से हो गयी क्षतिग्रस्त
पानी का स्तर बढ़ना
प्रतिदिन सैकड़ो की संख्या में लोग कुर्साकांटा से सिकटी और सिकटी से आते हैं कुर्साकांटा। कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि नेपाली के जलग्रहण क्षेत्र में तीन दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण बकरा, भलुआ, परमान, लोहन्द्रा, बरजान आदि नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई। जलस्तर में यह वृद्धि करीब 30 सेंटीमीटर तक हुई। हालांकि शाम होते होते जलस्तर में कमी आ गयी। इधर सोमवार को ही बकरा नदी में जलस्तर बढ़ने से तीरा घाट के पास बकरा नदी पर बना चचरी पुल जलकुंभी में फंसने के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी। कुछ भाग बह गया। बेकाम हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने बचे उस चचरी को हटा दिया। अब यहां के लोग नाव से ही आवागमन कर रहे हैं।
सामाजिक चुनौतियाँ
तीरा, खारदह, सतबेढ़, बरदाहा आदि गांव जाने के लिए या तो 20 से 25 किलो मीटर अधिक दूरी तय कर जानी होगा, या फिर जान में जोखिम डालकर नाव से आर पार होना पड़ेगा। चचरी पुल नहीं रहने से बच्चे व अन्य लोगो को आने जाने से काफी दिक्कत हो रही है। आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पानी घट जाने के बाद भी लोगों को परेशानी रहेगी। लोगों को तीन से चार माह नाव के सहारे ही आना जाना पड़ेगा। कुर्साकांटा सीओ ने बताया कि घाट पर पहले से ही नाव दे दिया गया है। इससे लोग आवागमन कर रहे हैं।
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