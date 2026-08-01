Araria News: जल जमाव से शहर के आश्रम टोला के लोग परेशान, स्थाई निदान की मांग
Araria News: अररिया: जल जमाव से शहर के आश्रम टोला के लोग परेशान हैं। टैक्स देने के बावजूद स्थानीय लोग स्थिति से असंतुष्ट हैं। नप प्रशासन की ओर से स्थाई निदान नहीं मिल रहा है, जिससे बीमारियाँ बढ़ रही हैं। मोहल्ले के निवासी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं यदि समस्या का हल नहीं हुआ।
Araria News: अररिया: जल जमाव से शहर के आश्रम टोला के लोग परेशान, स्थाई निदान की मांग कहा: टैक्स देने के बावजूद ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं है लेकिन नप प्रशासन समस्या के स्थाई निदान के प्रति गंभीर नपहीं दिन में पंप मशीन से हटाया जाता है पानी लेकिन रात में हुई बारिश से फिर वही स्थिति गंदगी और सड़ांग से हर कोई परेशान अररिया, वरीय संवाददाता हल्की बारिश में ही शहर का आश्रम रोड झील में तब्दील हो ता है। इसके बाद शुरू होती है आवागमन की समस्या।
स्थाई निदान की मांग
आश्रम मोहल्ला के लोग लगातार जल जमाव से स्थाई निदान की मांग कर रहे हैं लेकिन अब तक उनकी ये समस्याएं दूर नहीं हुई है। शहरवासियों ने कहा कि जल जमाव निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण शहर वासियों को काफी परेशानी हो रही है। जल जमाव के चलते आसपास के लोग बीमार पड़ रहे हैं। अधिवक्ता निपेन्द्र सिंह ने कहा कि नगर परिषद प्रशासन जल जमाव से स्थाई निदान की व्यवस्था करने के प्रति गंभीर नहीं है। कहा कि सड़क पर जलजमाव यहां की नियति बन गयी है। हल्की बारिश के जलजमाव से लोगों की परेशानी बढ़ने लगती है। सड़क पर जलभराव के चलते सड़क कहां पर है और गड्ढा कहां है, पता ही नही चल पाता है।
जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था
मोहल्ले वासियों ने कहा कि अधिक जल जमाव होने प पंपसेट के सहारे जल की निकासी की जाती है, लेकिन यह अस्थायी है क्योंकि बारिश के बाद फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मोहल्ले के शशि सिंह, अनु ठाकुर, अरविंद जैन, आशीष झा, रतन पासवान, साबिर अली, जपन तलुकदार, रिंकू सिंह, राजीव यादव आदि ने कहा कि यहां अमूमन सालों भर जल जमाव की स्थिति रहती है। जल जमाव से मुक्त कराने लेकर कई बार आवाज उठाई गई लेकिन अभी तक जमाव की समस्या से निजात नहीं मिल सकी है।
आंदोलन की चेतावनी
शहरवासियों ने कहा कि अगर जल जमाव से निजात नहीं मिली तो आने वाले दिनों में आंदोलन शुरू किया जाएगा। इधर नप के कार्यपालक पदाधिकारी चन्द्रराज प्रकाश ने कहा कि समस्या पर नप प्रशासन का ध्यान है। फिलहाल पंपसेट के सहारे से जल जमाव से मुक्ति दिलाई जा रही है। अररिया फोटो: झील में तब्दील अररिया शहर का आश्रम रोड।
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