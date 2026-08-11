Araria News: बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश: चोरी की तीन बाइक बरामद

Araria News: अररिया,निज संवाददाता अररिया पुलिस ने मंडल कारा गेट के पास से हुई मोटरसाइकिल चोरी के मामले का सफल उद्भेदन करते हुए बाइक चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की गई सुपर स्प्लेंडर समेत चोरी की तीन बाइक और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया है।सोमवार को एसडीपीओ सुशील कुमार ने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी।गिरफ्तार आरोपियों में जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के नीतीश कुमार,जोगबनी थाना क्षेत्र के अमौना वार्ड संख्या 21 के मो मंजूर, फुलकाहा के सूरज कुमार यादव व गौरव कुमार पडरीया शामिल है।एसडीपीओ ने बताया कि 05 अगस्त को अररिया मंडल कारा गेट के समीप से एक सुपर स्प्लेंडर बाइक बीआर 38 आर चोरी हुई थी।

इस संबंध में अररिया आरएस थाना में कांड दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, डंप डेटा विश्लेषण और तकनीकी अनुसंधान के जरिए जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान गिरोह का लोकेशन फुलकाहा थाना क्षेत्र पाया गया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर फुलकाहा थाना पुलिस के सहयोग से चिन्हित ठिकानों पर सघन छापेमारी की।छापेमारी गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का अपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है।गिरोह के अन्य सदस्यों की संलिप्ता की जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी सूरज कुमार यादव का पूर्व से आपराधिक इतिहास है। इस कार्रवाई में अररिया आरएस थानेदार अंकुर कुमार,अवर निरीक्षक त्रिपुरारी कुमार के अलावा डीआईयू टीम व आरएस थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।