Araria News: रसोइया,आशा,ममता और आंगनबाड़ी कर्मियों को मिले सरकारी कर्मचारी दर्जा

Araria News: रसोइया,आशा,ममता और आंगनबाड़ी कर्मियों को मिले सरकारी कर्मचारी दर्जा
Araria News: अररिया,निज संवाददाता वामपंथी संगठनों और मजदूर-किसान यूनियनों ने भाजपा और आरएसएस सरकार की नीतियों, मेहनतकशों
Araria News: अररिया,निज संवाददाता वामपंथी संगठनों और मजदूर-किसान यूनियनों ने भाजपा और आरएसएस सरकार की नीतियों, मेहनतकशों पर बढ़ते हमलों और जनविरोधी फैसलों के खिलाफ अगस्त क्रांति दिवस पर सोमवर को जिला मुख्यालय में रैली निकाली।यह रैली नेताजी सुभाष स्टेडियम परिसर से निकल कर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए कलेक्ट्रेट के गेट नम्बर तीन पहुंचा। यहां रैली सभा में तब्दील हो गई। किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव कामरेड अवधेश कुमार और माकपा के जिला सचिव रामविनय राय की नेतृत्व में निकली रैली में हजारों की संख्या में किसान, मजदूर व भाकपा के कार्यकर्ता शामिल हुए।यह आयोजन केंद्रीय श्रमिक संगठनों केंद्रीय किसान संगठनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सीटू,बिहार प्रांतीय खेतिहर एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।रैली
में शामिल लोग चारों श्रम संहिताओं को रद्द करना और मनरेगा को पुन: बहाल करने,संविदा, ठेका व आउटसोर्सिंग प्रथा को समाप्त कर सभी स्वीकृत पदों पर स्थायी बहाली करने,एएमडीएम रसोइया, आशा, ममता, वैक्सीन कूरियर और आंगनबाड़ी कर्मियों समेत सभी योजनाकर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम मजदूरी 26 हजार रुपये प्रति माह और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने,किसानों के सभी उत्पादों पर एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी करने,बटाईदार व पट्टेदार किसानों का निबंधन कर उन्हें सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने,जबरन भूमि अधिग्रहण और पर्चाधारियों की बेदखली पर रोक लगाने,ग्रामीणों पर होल्डिंग टैक्स व पानी टैक्स बंद करने और गृहविहीनों को आवास देने, बिजली का निजीकरण बंद करने और स्मार्ट प्रीपेड मीटर वापस लेने आदि की मांग कर रहे थे।आंदोलन में शामिल श्रमिक भारत-अमेरिका व्यापार समझौता रद्द करने,ड्राइवर-विरोधी नए परिवहन कानून को वापस लेने,पेट्रोल,रसोई गैस के दाम घटाने, महंगाई और खाद की कालाबाजारी पर लगाम लगाने,राशन कार्ड से नाम काटना बंद कर खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने,सभी के लिए मुफ्त, सस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के पानी की व्यवस्था और बाढ़- सुखाड़ का स्थायी समाधान करने को लेमर आवाज बुलंद की। रैली व सभा में किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अवधेस कुमार,माकपा के जिला सचिव रामविनय राय, खेतिहर मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष राजेश पासवान,अजीत पासवान, प्रमोद सिंह, चंद्रशेखर पासवान, तुलसी देवी, सबिला खातुन,साबो खातून,पुलकित यादव, श्याम देव राय,रोहित कुमार, बिंदेश्वरी यादव, ज्ञानदेव पासवान,मो मस्तान सहित सैकड़ो लोग शामिल थे।
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