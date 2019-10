दो किलो गांजा के साथ एक धंधेबाज धराया

फारबिसगज पुलिस ने पंचमुखी मंदिर के समीप स्थित कोसी कॉलोनी के पास छापेमारी कर दो किलो गांजा, तराजू, बटखारा के साथ कारोबारी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई । कारोबारी संतोष बैठा वार्ड संख्या 19 निवासी सदानंद बैठा का बेटा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि संतोष नियमित रूप से अपने घर से ही प्रतिबंधित गांजा की बिक्री करता है।

A businessman dashed with two kilos of hemp

छापेमारी का नेतृत्व थाना अध्यक्ष कौशल कुमार कर रहे थे । मामले की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर संतोष बैठा के घर में छापेमारी के दौरान करीब दो किलो गांजा, तराजू व बटखारा जब्त किया गया है । इसी के साथ मौके से ही कारोबारी संतोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। थानाअध्यक्ष ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने तथा गिरफ्तार संतोष को जेल भेजने की बात कही ।

पुलिस की इस कार्रवाई से से ऐसे धंधेबाजों की पैरों की जमीन खिसक गई है। बताया जाता है कि शहर के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां खुलेआम गांजा का सेवन होता है और धड़ल्ले से इसकी बिक्री की जाती है। लोगों का कहना है कि पुलिस के इस कार्रवाई के बाद गांजा के धंधेबाजों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।