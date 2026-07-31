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Araria News: नाथपुर में सर्पदंश से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: नरपतगंज के नाथपुर पंचायत में 42 वर्षीय विमला देवी की खेत में घास लाने के दौरान सांप के डंसने से मौत हो गई। उपचार के लिए लाए जाने पर उसकी हालत बिगड़ गई। घटना की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

Araria News: नाथपुर में सर्पदंश से महिला की मौत

Araria News: नरपतगंज(अररिया)(ए.सं.)। नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के नाथपुर पंचायत स्थित वार्ड संख्या आठ में खेत में घास लाने गई 42 वर्षीय महिला की गुरुवार को सर्पदंश के कारण मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार 42 वर्षीय विमला देवी पति गणेश राय दोपहर के समय अपने खेत में घास लाने गई थी। जैसे ही खेत में गई की एक जहरीले सांप ने उसे डंस लिया। आनन-फानन में उसे ईलाज के लिए नरपतगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया भेज दिया गया है।

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