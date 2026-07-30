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Araria News: ऐतिहासिक शिव मंदिर सुन्दरी में 20 हजार श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि अषाढ़ मास की पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ऐतिहासिक शिव

Araria News: ऐतिहासिक शिव मंदिर सुन्दरी में 20 हजार श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Araria News: कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि अषाढ़ मास की पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ऐतिहासिक शिव मंदिर सुंदरी में बुधवार को दर्शन, पूजन व जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं को भीड़ उमड़ पड़ी। जलाभिषेक को लेकर अररिया जिला सहित नेपाल के भी श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में जूटने लगे थे। धीरे धीरे मंदिर परिसर में श्रद्धालु की भीड़ जमा हो गई। यह क्रम संध्या तक चलता रहा। श्रद्धालु शिव मंदिर परिसर लगे नल से जलभर कर सबसे पहले शिव मंदिर में शिवलिंग पर फुल, दूध, बेलपत्र सहित जलाभिषेक कर पूजा अर्चना किया। इस दौरान शिव भक्तों ने सुख, समृद्धि व शांति के लिए प्रार्थना किए और हर हर महादेव, ऊॅ नम: शिवाय आदि के जयकारे लगाए।

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इसके बाद माता पार्वती मंदिर स्थित विभिन्न देवी देवताओं व बसहा की पूजा अर्चना किए। मंदिर के पुजारी सिंहेश्वर गिरी ने बताया कि बाबा भोले नाथ के जलाभिषेक और पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करने से भगवान शिव और गुरु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। वहीं सुरक्षा व विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन और मंदिर कमिटी के सदस्य सक्रिय थे। वहीं कोषाध्यक्ष प्रणव गुप्ता ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 20 हजार श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किए हैं। मौके पर रामदेव सरदार, नवीन भगत, गुड्डू साह, भानू सिंह, श्याम राम, मनोज भगत आदि मौजूद थे।

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