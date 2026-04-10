Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अब स्कूल नहीं तय करेंगे दुकान, कहीं से भी खरीदें कॉपी-किताब; दबाव बनाने पर डंडा चलेगा

Apr 10, 2026 03:33 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, अररिया
share

अररिया डीएम विनोद दूहन ने निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाते हुए सख्त आदेश जारी किया है। अब स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान से ड्रेस या किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

अब स्कूल नहीं तय करेंगे दुकान, कहीं से भी खरीदें कॉपी-किताब; दबाव बनाने पर डंडा चलेगा

Bihar News: बिहार में न्यू सेशन शुरू होते ही निजी स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों की जेब पर पड़ने वाले बोझ के खिलाफ प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है। बिहार के अररिया जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ डीएम विनोद दूहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निजी स्कूलों को कड़ी चेतावनी जारी की है। डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अब अभिभावकों को किसी खास दुकान से ही ड्रेस, किताब या अन्य सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

अभिभावकों की जेब पर डाका डालने वालों पर होगी कार्रवाई

अक्सर देखा जाता है कि निजी स्कूल प्रबंधकों की कुछ चुनिंदा दुकानदारों के साथ साठगांठ होती है, जहाँ से किताबें और ड्रेस दोगुने दामों पर बेची जाती हैं। स्कूल प्रशासन पेरेंट्स पर दबाव बनाता है कि वे सामग्री वहीं से लें। इस 'कमीशनखोरी' के खेल को खत्म करने के लिए डीएम विनोद दूहन ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि "स्कूलों का काम शिक्षा देना है, व्यापार करना नहीं।" यदि कोई भी स्कूल किसी विशेष दुकान का प्रचार करता है या वहां से सामान खरीदने के लिए किसी पेरेंट्स को मजबूर करता है, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और उस स्कूल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

वेबसाइट पर जारी करनी होगी लिस्ट

प्रशासन ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है कि सभी प्राइवेट स्कूलों को किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य आवश्यक सामग्री की पूरी लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट और स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी। इससे अभिभावक अपनी सुविधा और बजट के अनुसार खुले बाजार में कहीं से भी सामग्री खरीद सकेंगे। डीएम ने जिले के अभिभावकों से अपील की है कि वे डरे नहीं और स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाएं।

ये भी पढ़ें:मैं नीतीश को बधाई नहीं दूंगा; सीएम के सांसद बनने पर ऐसा क्यों बोले मांझी

उन्होंने कहा, "अगर कोई स्कूल आपको मजबूर करता है, तो तुरंत जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) के कार्यालय में अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराएं।" डीएम ने भरोसा दिलाया है कि प्राप्त शिकायतों पर प्रशासन तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और दोषी स्कूलों की मान्यता रद्द करने तक की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। बता दें कि शासन के इस कदम से उन हजारों अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है, जो हर साल सत्र की शुरुआत में स्कूलों की अवैध वसूली और मनमानी के बोझ तले दब जाते थे।

ये भी पढ़ें:मुस्लिम वोटबैंक वाली सीटों पर भी TMC की कैसे बढ़ रही परेशानी, BJP को किनसे फायदा
ये भी पढ़ें:यूपी में बनेंगे फार्मा और डिवाइस पार्क; योगी बोले- प्रदेश में अब 81 मेडिकल कॉलेज
Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar News Bihar News In Hindi Bihar News Today अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।