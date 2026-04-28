अररिया मदरसा रेस्क्यू पर अभिभावकों ने प्रशासन को घेरा, कहा- "तस्करी नहीं, तालीम के लिए जा रहे थे बच्चे"
Bihar News: अररिया में जन जागरण शक्ति संगठन और अभिभावकों ने प्रेस वार्ता कर कटनी स्टेशन पर 144 बच्चों को रोके जाने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि बच्चे लीगल टिकट और सहमति पत्र के साथ मदरसा पढ़ने जा रहे थे।
Bihar News: बिहार के अररिया जिले से ताल्लुक रखने वाले 144 बच्चों को मध्य प्रदेश के कटनी स्टेशन पर रेस्क्यू किए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। सोमवार को शहर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जन जागरण शक्ति संगठन और पीड़ित बच्चों के अभिभावकों ने प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया। अभिभावकों ने कहा कि उनके बच्चे किसी तस्करी का शिकार नहीं हो रहे थे, बल्कि उनकी सहमति से मदरसा शिक्षा के लिए जा रहे थे। इस दौरान प्रशासन की कार्यप्रणाली को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की गई।
टिकट के बावजूद बनाया बंदी
प्रेस वार्ता में शामिल एक दर्जन से अधिक अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चे कई वर्षों से महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रतिष्ठित मदरसों में पढ़ रहे हैं। बच्चों के साथ उनके शिक्षक भी मौजूद थे और उन सभी के पास रेल यात्रा के टिकट, जरूरी पहचान पत्र और माता-पिता के सहमति पत्र थे। अभिभावकों का आरोप है कि इन तमाम कानूनी दस्तावेजों के बावजूद प्रशासन ने इसे जबरन बाल तस्करी का मामला बनाया और मासूमों को बाल गृह भेज दिया। नरपतगंज के कुंडीलपुर की बीबी अंजुमन ने बताया कि उनके तीन नाती-पोते कर्नाटक के बीदर में पढ़ते हैं, जहाँ उनकी शिक्षा और भोजन की बेहतर व्यवस्था है, लेकिन उन्हें अपराधियों की तरह रोका गया।
स्थानीय संगठनों के दबाव के बाद हुई घर वापसी
जन जागरण शक्ति संगठन के सचिव आशीष रंजन ने पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हुए कहा कि बच्चों को उनके पसंद की शिक्षा लेने से रोकना गंभीर मामला है। उन्होंने बताया कि कटनी के स्थानीय संगठनों और नागरिक समाज के भारी दबाव के बाद सरकार झुकी और एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर 25 अप्रैल को बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। प्रेस वार्ता में ईमारत-ए-शरिया के काजी अतीकुल्लाह ने भी विचार रखे और कहा कि अच्छी शिक्षा की तलाश में बच्चे दूर-दराज के संस्थानों में जाते हैं, जिसे संदेह की दृष्टि से देखना गलत है।
अभिभावकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के समक्ष तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली, इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए। दूसरी, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के लिए बच्चों और शिक्षकों को उचित मुआवजा दिया जाए। और तीसरी, यात्रा के दौरान ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे ताकि भविष्य में किसी निर्दोष अभिभावक और बच्चे को अपमानित न होना पड़े।