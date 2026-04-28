Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अररिया मदरसा रेस्क्यू पर अभिभावकों ने प्रशासन को घेरा, कहा- "तस्करी नहीं, तालीम के लिए जा रहे थे बच्चे"

Apr 28, 2026 01:46 pm ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, अररिया
share

Bihar News: अररिया में जन जागरण शक्ति संगठन और अभिभावकों ने प्रेस वार्ता कर कटनी स्टेशन पर 144 बच्चों को रोके जाने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि बच्चे लीगल टिकट और सहमति पत्र के साथ मदरसा पढ़ने जा रहे थे।

अररिया मदरसा रेस्क्यू पर अभिभावकों ने प्रशासन को घेरा, कहा- "तस्करी नहीं, तालीम के लिए जा रहे थे बच्चे"

Bihar News: बिहार के अररिया जिले से ताल्लुक रखने वाले 144 बच्चों को मध्य प्रदेश के कटनी स्टेशन पर रेस्क्यू किए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। सोमवार को शहर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जन जागरण शक्ति संगठन और पीड़ित बच्चों के अभिभावकों ने प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया। अभिभावकों ने कहा कि उनके बच्चे किसी तस्करी का शिकार नहीं हो रहे थे, बल्कि उनकी सहमति से मदरसा शिक्षा के लिए जा रहे थे। इस दौरान प्रशासन की कार्यप्रणाली को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की गई।

टिकट के बावजूद बनाया बंदी

प्रेस वार्ता में शामिल एक दर्जन से अधिक अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चे कई वर्षों से महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रतिष्ठित मदरसों में पढ़ रहे हैं। बच्चों के साथ उनके शिक्षक भी मौजूद थे और उन सभी के पास रेल यात्रा के टिकट, जरूरी पहचान पत्र और माता-पिता के सहमति पत्र थे। अभिभावकों का आरोप है कि इन तमाम कानूनी दस्तावेजों के बावजूद प्रशासन ने इसे जबरन बाल तस्करी का मामला बनाया और मासूमों को बाल गृह भेज दिया। नरपतगंज के कुंडीलपुर की बीबी अंजुमन ने बताया कि उनके तीन नाती-पोते कर्नाटक के बीदर में पढ़ते हैं, जहाँ उनकी शिक्षा और भोजन की बेहतर व्यवस्था है, लेकिन उन्हें अपराधियों की तरह रोका गया।

स्थानीय संगठनों के दबाव के बाद हुई घर वापसी

जन जागरण शक्ति संगठन के सचिव आशीष रंजन ने पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हुए कहा कि बच्चों को उनके पसंद की शिक्षा लेने से रोकना गंभीर मामला है। उन्होंने बताया कि कटनी के स्थानीय संगठनों और नागरिक समाज के भारी दबाव के बाद सरकार झुकी और एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर 25 अप्रैल को बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। प्रेस वार्ता में ईमारत-ए-शरिया के काजी अतीकुल्लाह ने भी विचार रखे और कहा कि अच्छी शिक्षा की तलाश में बच्चे दूर-दराज के संस्थानों में जाते हैं, जिसे संदेह की दृष्टि से देखना गलत है।

ये भी पढ़ें:बिहारी होने की चलते पुलिस ने दिल्ली में गोली मार हत्या कर दी, खूब बरसे तेजस्वी

अभिभावकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के समक्ष तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली, इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए। दूसरी, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के लिए बच्चों और शिक्षकों को उचित मुआवजा दिया जाए। और तीसरी, यात्रा के दौरान ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे ताकि भविष्य में किसी निर्दोष अभिभावक और बच्चे को अपमानित न होना पड़े।

ये भी पढ़ें:आधी रात धमाके से दहला सुपौल, सिलेंडर फटने से तीन घर जलकर राख; लाखों का नुकसान
ये भी पढ़ें:अब जनगणना के नाम पर साइबर ठगी, एक फर्जी लिंक और बैंक खाता खाली, सावधान रहें
Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar News Latest Hindi News Bihar News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।