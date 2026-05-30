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बिहार में दबंगई की सारी हदें पार, वृद्ध की गला रेतकर बेरहमी से हत्या; दहशत फैलाने के लिए घर में लगाई आग

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, पवन कुमार, अररिया
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Bihar Crime News: अररिया के रानीगंज में भूमि विवाद को लेकर दबंगों ने 65 वर्षीय बद्री ऋषिदेव की गला रेतकर हत्या कर दी और उनके घर में आग लगा दी। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

बिहार में दबंगई की सारी हदें पार, वृद्ध की गला रेतकर बेरहमी से हत्या; दहशत फैलाने के लिए घर में लगाई आग

Bihar Crime News: बिहार के अररिया जिले से कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां रानीगंज थाना क्षेत्र के खरसायी पंचायत अंतर्गत भिट्ठा गांव में पहले से चले आ रहे भूमि विवाद को लेकर दबंगों ने एक महादलित परिवार पर जानलेवा हमला बोल दिया। दबंगों ने न सिर्फ 65 वर्षीय एक वृद्ध की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी, बल्कि पूरे इलाके में दहशत फैलाने की नीयत से पीड़ित परिवार के घर को आग के हवाले भी कर दिया। इस जघन्य हत्याकांड के बाद से पूरे क्षेत्र में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल है।

बांस काटने को लेकर दिन में हुई थी कहासुनी

मृतक वृद्ध की पहचान रानीगंज नगर पंचायत के बघूवा टोला निवासी स्वर्गीय मंगल ऋषि के 65 वर्षीय पुत्र बद्री ऋषिदेव के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मृतक की पुतोहू ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार के दिन खेत में बांस काटने को लेकर कुछ स्थानीय दबंगों के साथ उनका विवाद और तीखी कहासुनी हुई थी। उस समय वे लोग देख लेने की धमकी देते हुए वहां से चले गए थे। इसके बाद शुक्रवार की देर रात करीब 12 बजे अचानक 10 से 12 की संख्या में दबंग हाथों में लाठी-डंडे और धारदार हथियार लिए बाइकों पर सवार होकर आए और अचानक पूरे परिवार पर धावा बोल दिया।

मचान पर सो रहे वृद्ध का रेता गला, चिल्लाने पर घर में लगा दी आग

हमलावरों ने सबसे पहले आंगन में मचान पर सो रहे बद्री ऋषिदेव को दबोच लिया और धारदार हथियार से उनका गला रेत दिया। पकड़े जाने के डर से और गांव में दहशत कायम करने के लिए हमलावरों ने महादलित परिवार के घर में आग लगा दी। घर से आग की लपटें उठती देख और शोर-शराबा होने पर भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौके पर जुटे और किसी तरह आग पर काबू पाया।ग्रामीणों की मदद से अधमरी हालत में तड़प रहे बद्री ऋषिदेव को तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए पूर्णिया रेफर कर दिया। जख्म गहरा होने के कारण पूर्णिया में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही शनिवार की सुबह अररिया सदर एसडीओ और एसडीपीओ सुशील कुमार भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस हर एंगल से पड़ताल कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है।

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लेखक के बारे में

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अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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