Araria District Result LIVE: अररिया की 6 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 4 NDA तो 2 MGB जीता था

संक्षेप: Araria District Seats Overall Results: अररिया जिले की नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी कुल छह विधानसभा सीटों में से 2020 में NDA और महागठबंधन (MGB) ने 4-2 सीटों पर जीत दर्ज कर कड़े मुकाबले में बराबरी हासिल की थी।

Araria District Seats Overall Results: अररिया जिले की विधानसभा सीटों नरपतगंज, रानीगंज (SC), फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी कुल छह सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। साढ़े आठ बजे से ईवीएम खुलेंगे। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में अररिया ज़िले में 6 में से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को 4 सीटें मिली थीं, जबकि महागठबंधन (MGB) को दो सीटों पर जीत दर्ज की थी।

सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

पिछले चुनाव में NDA में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 3 सीटें और जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) को 1 सीट मिली थी। बीजेपी के विजेता थे: जयंत राज (अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री - अमरपुर) (नरपतगंज), विद्यासागर केसरी (फारबिसगंज) और विजय कुमार मंडल (सिकटी) जीते थे। जदयू के अचमित ऋषिदेव को रानीगंज में जीत मिली थी। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस के पास एक-एक सीट है। जोकीहाट में मोहम्मद शाहनवाज आलम AIMIM से जीते लेकिन बाद में RJD में शामिल हो गए थे। अररिया सीट पर कांग्रेस के आबिदुर रहमान जीते थे।

ईवीएम के वोटों की गिनती के लिए हर मतगणना हॉल में 14+1 टेबल की व्यवस्था की गई है। 14 टेबल पर ईवीएम के वोटों की गिनती और एक टेबल सहायक निर्वाची पदाधिकारी संचालित करने के लिए लगाया गया है। प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सुपरवाइजर, एक मतगणना सहायक और एक माइक्रो प्रेक्षक हैं। हर टेबल पर भी उम्मीदवारों गणना अभिकर्ता (काउंटिंग एजेंट) नियुक्त किए गए हैं। डाक मतपत्रों की गणना के लिए अलग टेबल लगा है। इस पर भी उम्मीदवारों के गणना अभिकर्ता नियुक्त हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम बूथ हैं, वहां न्यूनतम 25 राउंड और जिन क्षेत्रों में अधिक बूथ हैं, वहां 30 या अधिक राउंड गिनती हो सकती है।

इनके बीच मुख्य मुकाबला नरपतगंज (Narpatganj) देवंती यादव (BJP)

मनीष यादव (RJD)

फारबिसगंज (Forbesganj) विद्या सागर केशरी (BJP)

मनोज विश्वास (Congress)

अररिया (Araria) शगुफ्ता अजीम (BJP)

अबिदुर रहमान (RJD)

जोकीहाट (Jokihat) जनाब मंजर आलम (JDU)

मुहम्मद शहनवाज आलम (RJD)

सिकटी (Sikti) विजय कुमार मंडल (BJP)

हरिनारायण प्रमाणिक (VIP)

रानीगंज (SC) (Raniganj) अचमित ऋषिदेव (JDU)